Donald Trump'ın oğlunun babasından Kongre'yi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

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Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu.

Trump'ın oğlunun, mesajlarında, Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.

Yeni açıklanan mesajlarda, Donald Trump Jr'ın ağır ifadelerle, babasının derhal duruma müdahale etmesini istediği dikkat çekiyor.

'DERHAL BU PİSLİĞİ KINAMASI GEREK'

Soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney, Donald Trump Jr'ın babası için, "Derhal bu pisliği kınaması gerek" yazdığını söyledi.

Liz Cheney, Meadows'un ise Trump'ın oğluna, "Ben de Başkan'ı bunu zorluyorum, katılıyorum" yazdığını belirtti.

Eski Başkan Donald Trump, taraftarlarının seçimleri kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak üzere toplanan Kongre'ye yaptığı baskına son vermek için yeterince erken müdahale etmemekle suçlanıyor.

Trump, taraftarlarını şiddete başvurmaya teşvik ettiği yolundaki suçlamaları reddediyor. Trump ve Meadows, Soruşturma Komisyonu'na yardımcı olmamakla da itham ediliyor.

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Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News haber kanalındaki bazı tanınan isimlerin de Meadows'a yazarak, Trump'ın baskını durdurmasını sağlamasını istedikleri bildirildi.

Kanalın ünlü sunucularından Laura Ingraham'ın "Mark, Başkan'ın Kongre'yi basanlara evlerine dönmelerini söylemesi gerek. Bu durum hepimize zarar veriyor, arkasında bırakacağı isim zarar görüyor" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fox News'un yıldızlarından Brian Kilmeade'in de Trump'ın televizyona çıkıp açıklama yapmasını istediği belirlendi.

Liz Cheney, tüm bu mesajların Beyaz Saray'ın Kongre'de neler olduğunu bildiğini gösterdiğini söyledi.