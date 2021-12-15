Donald Trump'ın oğlunun babasından Kongre'yi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada 10 kent alarmda... Meteorolojiden peş peşe uyarılarVe kar Marmara'da! 10 kent alarmda... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Fenerbahçe için Emre Belözoğlu iddiası Başını taşlara vuruyor, maç kasetlerini izlese...Fenerbahçe için Emre Belözoğlu iddiası! "Başını taşlara vuruyor, maç kasetlerini izlese..."#Fenerbahçe
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
Kahreden gerçek Vefat haberini hastanede aldı...Kahreden gerçek! Vefat haberini hastanede aldı...#Gülçin Ergül
Tarihi karar Temsilciler Meclisinden flaş adımTarihi karar! Temsilciler Meclisi'nden flaş adım#ABD
Atık şişeler puan olarak geri dönecekAtık şişeler puan olarak geri dönecek#Geri Dönüşüm
Konut satışında patlama Vatandaş eve neden koştuKonut satışında patlama! Vatandaş eve neden koştu?#Gayrimenkul
Musleranın yerine yerli kaleci geliyor Ocakta sürpriz takas...Muslera'nın yerine yerli kaleci geliyor! Ocak'ta sürpriz takas...#Galatasaray
‘Tek suçu düşünmek’ dediğiniz tıp öğrencisi terörist çıkarsa‘Tek suçu düşünmek’ dediğiniz tıp öğrencisi terörist çıkarsa#CHP
Serengilin bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı Tehlikenin adı: DumpingSerengil'in bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı! Tehlikenin adı: Dumping#Mide Ameliyatı
Sedyede cinsel saldırı davası: Doktorun 10 yıl hapsi isteniyorSedyede cinsel saldırı davası: Doktorun 10 yıl hapsi isteniyor#Doktor
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli olduMustafa Sandal ile Melis Sütşurup evleniyor... Tarih belli oldu!#Mustafa Sandal
Ekrem İmamoğlu strateji değiştirdiEkrem İmamoğlu strateji değiştirdi#Ekrem İmamoğlu
Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek varOmicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?#Omicron
HABERLERDünya Haberleri

Donald Trump'ın oğlunun babasından Kongre'yi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

#Trump#ABD#Dünya
Donald Trumpın oğlunun babasından Kongreyi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'ne mesajlar attığı ve babasının Kongre'de yaşananlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu.

Trump'ın oğlunun, mesajlarında, Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.

Yeni açıklanan mesajlarda, Donald Trump Jr'ın ağır ifadelerle, babasının derhal duruma müdahale etmesini istediği dikkat çekiyor.

'DERHAL BU PİSLİĞİ KINAMASI GEREK'

Soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney, Donald Trump Jr'ın babası için, "Derhal bu pisliği kınaması gerek" yazdığını söyledi.

Liz Cheney, Meadows'un ise Trump'ın oğluna, "Ben de Başkan'ı bunu zorluyorum, katılıyorum" yazdığını belirtti.

Donald Trumpın oğlunun babasından Kongreyi basanlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı

Eski Başkan Donald Trump, taraftarlarının seçimleri kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak üzere toplanan Kongre'ye yaptığı baskına son vermek için yeterince erken müdahale etmemekle suçlanıyor.

Trump, taraftarlarını şiddete başvurmaya teşvik ettiği yolundaki suçlamaları reddediyor. Trump ve Meadows, Soruşturma Komisyonu'na yardımcı olmamakla da itham ediliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News haber kanalındaki bazı tanınan isimlerin de Meadows'a yazarak, Trump'ın baskını durdurmasını sağlamasını istedikleri bildirildi.

Kanalın ünlü sunucularından Laura Ingraham'ın "Mark, Başkan'ın Kongre'yi basanlara evlerine dönmelerini söylemesi gerek. Bu durum hepimize zarar veriyor, arkasında bırakacağı isim zarar görüyor" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fox News'un yıldızlarından Brian Kilmeade'in de Trump'ın televizyona çıkıp açıklama yapmasını istediği belirlendi.

Liz Cheney, tüm bu mesajların Beyaz Saray'ın Kongre'de neler olduğunu bildiğini gösterdiğini söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi