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Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

#Donald Trump#Ivana Trump#ABD
Donald Trumpın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilk eşi Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan ilk eşi Ivana Trump'ın 73 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump  yaptığı açıklamada, "Ivana Trump, New York'taki evinde hayatını kaybetti. Sevenlerine bunu bildirmekten dolayı çok üzgünüm. O harika ve ilham verici bir hayat süren güzel ve harika bir kadındı. Gurur ve neşesi üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana" ifadesini kullandı. Eric Trump ise, annesinin "iş dünyasında bir güç, birinci sınıf bir sporcu, ışıltılı bir güzellik ve şefkatli bir anne ve arkadaş" olduğunu belirtti.

Çekya doğumlu olan Ivana Trump, 1977'de Trump ile evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı. Trump, Ivana Trump’ın ikinci eşiydi. Trump çifti, 1980'lerde ve 1990'larda New York'ta önemli isimler arasında yer alırken, ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisine çekmişti.

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