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Donald Trump şaşkınlığını itiraf etti: Bu yanıtı kimse beklemiyordu

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#Donald Trump#İran Savaşı#İsrail
Donald Trump şaşkınlığını itiraf etti: Bu yanıtı kimse beklemiyordu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:33

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, çatışmanın Körfez ülkelerine yayılmasına kendisi dahil herkesin şaşırdığını ifade etti. Trump, İran'ın bir nükleer silaha sahip olması durumunda İsrail'i vuracağını ve Avrupa ile ABD'ye saldıracağını öne sürdü.

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Trump, Fox News'e verdiği mülakatta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyleyen Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." dedi.

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"İRAN İSRAİL'İ YOK EDECEKTİ"

Trump, Tahran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere saldırılarının, bir nükleer silaha sahip olsaydı bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini, bunun Orta Doğu'yu, İsrail'i yok edeceğini ve Avrupa ile ABD'nin sonraki hedef haline geleceğini" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin deniz ablukasının ve İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını dile getiren Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" savundu.

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#Donald Trump#İran Savaşı#İsrail

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