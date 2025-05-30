Donald Trump Netanyahu’yu telefonda uyarmış

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Oval Ofis’te İran’la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, görüşmelerin “iyi gittiğini” belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu süreci aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıp uyarmadığı yönündeki bir soruya, “Dürüst olmak gerekirse, evet, uyardım” yanıtını verdi.

‘İRAN’I VURMA DEDİM’

Geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu’yu özellikle İran’a bir saldırı yapmaması konusunda uyardığını vurgulayan Trump, “Ona bunun için çok uygunsuz bir zaman olacağını söyledim çünkü bir çözüme çok yakınız. Bence (İran) bir anlaşma yapmak istiyor ve bunu yaparsak çok fazla hayat kurtulacaktır” ifadelerini kullandı. İran nükleer krizinin askeri güç kullanmadan çözülebileceğine inandığını söyleyen Trump, “birkaç hafta içinde” anlaşma yapılacağını düşündüğünü kaydetti.

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Trump ve Netanyahu’nun geçen haftaki telefon görüşmelerinde İran konusunda izlenen politikadaki anlaşmazlıkları nedeniyle tartıştıkları iddia edilmişti.

NEDİR BU NÜKLEER PAZARLIK?

- İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek amacıyla 2015 yılında ABD, İran, diğer nükleer güçler arasında, İran’ın uranyum zenginleştirme programını nükleer silah elde edemeyeceği şekilde sınırlayan Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşması imzalandı.

- 2018 yılında ABD yönetimi tek taraflı olarak anlaşmadan çekildi ve İran’a yaptırımları yürürlüğe aldı. İran bunun üzerine nükleer programında anlaşmayı ihlal edecek adımlar atmaya başladı.

- Görevdeki ilk döneminde anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısıyla iki ülke arasında yeniden dolaylı müzakere süreci başlatıldı.

- İsrail, İran’ın nükleer programını tamamen sonlandırması istemiyle ABD’ye baskı yapıyor.

- 5 turu geride kalan müzakerelerde İran, nükleer kapasitesini sivil araştırmalar ve uygulamalarla sınırlandırmaya hazır olduğu mesajını verirken, ABD tarafından çelişkili açıklamalar geliyor.