Donald Trump İsrail-BAE anlaşmasıyla Nobel’e aday gösterildi

Trump’ı Norveç parlamentosundan milletvekili Christian Tybring-Gjedde aday gösterdi. Norveçli vekil, adaylık mektubunda, “Eğer beklendiği gibi diğer Ortadoğu ülkeleri de BAE’nin adımlarını takip ederse bu anlaşma Ortadoğu’yu kalkınma ve refahın hüküm sürdüğü bir coğrafyaya dönüştürecek oyun değiştirici olabilir” ifadelerini kullandı. Amerikan Fox News’a konuşan vekil, ödülü kazanmak için üç temel kriter olduğunu belirterek, “Birincisi ülkeler arası dostluk ve o bunu müzakereler aracılığıyla başardı. İkincisi teyakkuzdaki askeri birliklerin azaltılması ki, Trump Ortadoğu’daki askerlerini geri çekiyor ve üçüncüsü de barış görüşmelerinin teşviki” dedi. Beyaz Saray ise, Trump’ın “Nobel’e aday gösterilmekten onur duyduğu” açıklamasını yaptı. Açıklamada, “Bu adaylık zor kazanılmış ve çok hak edilmiş bir onurdur. Trump, Amerikan başkanlarının ya bir savaş başlattığı ya da ülkeyi silahlı çatışmanın içine çektiği 39 yıllık seriyi bozmuştur” denildi.