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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 01:53 | Son Güncelleme:

Donald Trump ile Boris Johnson görüştü

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Donald Trump ile Boris Johnson görüştü
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, daha önce aynı hastalığa yakalanan İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Johnson için "muhteşem adam" tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.

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