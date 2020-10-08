Donald Trump ile Boris Johnson görüştü

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Johnson için "muhteşem adam" tabirini kullanan Trump, "Kovid-19 tedavisi görürken, Johnson'a dostluğu ve desteği için çok teşekkür ediyorum. Onunla önümüzdeki yıllarda da çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a 27 Mart'ta yakalanan Johnson bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hastalığı atlatmıştı.