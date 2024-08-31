Donald Trump iddiasını kitaba taşıdı: ‘Trudeau, Castro’nun oğlu olabilir’

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3 Eylül’de satışa çıkacak ‘Save America’ isimli kitabında Kanada Başbakanı Trudeau ile başkanlık dönemindeki ilişkilerinden bahseden Trump, Trudeau’nun annesi ve Castro’yla ilgili iddialara yer verdi. İngiliz Daily Mail gazetesine göre Trump kitabında, “Trudeau’nun annesi çok güzel ve cazibeliydi. 1970’li yıllarda Rolling Stones ekibiyle takılıyordu, ayrıca bir şekilde Fidel Castro ile ilişkisi vardı.

SÖYLENTİ YALANLANMIŞTI

O, Castro için ‘tanıştığım en seksi adam’ diyordu ve birçok kişi Justin’in onun babası olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı. “Babasının o olmadığına yemin ediyor ama o (Trudeau) bunu nasıl bilebilir” diyen Trump, iddiasını “Castro’nun saçları iyiydi. Justin’in de güzel saçları var ve tıpkı Castro gibi komünist oldu” sözleriyle yineledi. İddialar ilk olarak Castro’nun 2016’daki ölümü sonrası ortaya çıkmış, Kanada hükümeti git gide daha fazla konuşulan konuyu 2018 yılında yalanlamıştı.