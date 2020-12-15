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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 02:00 | Son Güncelleme:

Donald Trump duyurdu! Adalet Bakanı Bill Barr görevden ayrılıyor

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Donald Trump duyurdu! Adalet Bakanı Bill Barr görevden ayrılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını ve bu göreve, vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'ın geleceğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barr ile bugün Beyaz Saray'da bir toplantı yaptığını belirterek, ikisinin iyi bir ilişkisi olduğunu ve Barr'ın "çok iyi iş" çıkardığını belirtti.

Barr'ın yazdığı istifa mektubuna da mesajında yer veren Trump, "Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, Adalet Bakanı vekili olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, Richard Donoghue'nin de Rosen'dan boşalan Adalet Bakanı yardımcılığı koltuğuna oturacağını açıkladı.

TRUMP, HUNTER BİDEN'A SORUŞTURMA AÇMAMASI NEDENİYLE BARR'I ELEŞTİRİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Barr'ı, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.

Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.

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