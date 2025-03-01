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Donald Trump CNN Türk'ün sorusunu yanıtladı: Zelenski'nin elinde koz yok barış istiyorum

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#ABD#Trump#Yunus Paksoy
Donald Trump CNN Türkün sorusunu yanıtladı: Zelenskinin elinde koz yok barış istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 01:54

ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk'ün sorusunu yanıtladı. Trump, "Zelenski'nin elinde bir koz yok biz anlaşmayı imzalasaydık kendini daha güçlü hissedecekti ama ben bunu istemiyorum. Ukrayna'da barış isteyen bir lider istiyorum" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk Washington Muhabiri Yunus Paksoy'un sorusunu yanıtladı. Donad Trump, Paksoy'un "Zelenski'nin gitmesini istiyor musunuz?" soruna şu yanıtı verdi:

Zelenski savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski bizimle anlaşma imzalayıp daha sonra savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski'nin elinde koz yok, savaşı durdurmalı.

Zelenski'nin gitmesini istiyor musunuz soruna "Barış yapacak herhangi birini istiyorum" dedi. Elinde koz yok, biz anlaşmayı imzalasaydık kendini daha güçlü hissedecekti ama ben bunu istemiyorum dedi.

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#ABD#Trump#Yunus Paksoy

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