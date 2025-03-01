Donald Trump CNN Türk'ün sorusunu yanıtladı: Zelenski'nin elinde koz yok barış istiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, CNN Türk Washington Muhabiri Yunus Paksoy'un sorusunu yanıtladı. Donad Trump, Paksoy'un "Zelenski'nin gitmesini istiyor musunuz?" soruna şu yanıtı verdi:

Zelenski savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski bizimle anlaşma imzalayıp daha sonra savaşa devam etmek istiyor. Barış istemesi lazım. Zelenski'nin elinde koz yok, savaşı durdurmalı.

Zelenski'nin gitmesini istiyor musunuz soruna "Barış yapacak herhangi birini istiyorum" dedi. Elinde koz yok, biz anlaşmayı imzalasaydık kendini daha güçlü hissedecekti ama ben bunu istemiyorum dedi.