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Donald Trump, Beyaz Saray İletişim Direktörü'nü atadı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#Steven Cheung
Donald Trump, Beyaz Saray İletişim Direktörünü atadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 23:38

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadı.

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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ekibinde görev yapacak isimleri belirlemeye devam ediyor.

Trump, seçim kampanyası sırasında iletişim direktörü olarak görev yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray iletişim direktörü olarak atadı. Sergio Gor'un ise Başkanlık Personel Ofisi direktörlüğü görevini üstleneceği açıklandı.

Trump yaptığı açıklamada, “Steven Cheung ve Sergio Gor 2016'daki ilk başkanlık kampanyamdan bu yana güvenilir danışmanlarım oldular. Amerika ilkelerini öncelikli olarak savunmaya devam ettiler” dedi.

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#Trump#ABD#Steven Cheung

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