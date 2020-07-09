Donald amcam üniversiteye hileyle girmiş

14 Temmuz’da yayınlanacak olan “Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı” adlı kitabının bazı bölümleri Amerikan basınına sızdı. Klinik psikolog olan Mary Trump, kitapta Donald Trump’ın yalan söyleme davranışları sergileyen bir ‘narsist’ olduğunu söylüyor. Kitaba göre, babasından sevgi görmeyen Donald Trump uzun süre bu durumla mücadele etti, nihayetinde de narsist bir kişiliğe büründü.

SINAVA BAŞKA BİRİ GİRDİ

Kitapta yer alan şaşırtıcı iddialardan biri de, Trump’ın üniversite sınavına kendisi yerine bir başkasını soktuğu oldu. İddiaya göre, Trump, Queens’de bir lise öğrencisiyken ‘SAT’ olarak bilinen üniversite sınavına kendi adına parayla başka birini soktu ve bu sayede Pennsylvania eyaletindeki Wharton İşletme Fakültesi’ni kazandı. Beyaz Saray’dan söz konusu iddialara anında yalanlama geldi.

ADI SÜBYANCI SKANDALINA DA KARIŞTI

Hapishanede intihar eden pedofili milyarder Jeffrey Epstein’e reşit olmayan genç kızları temin etmekle suçlanan eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell (58) ile ilgili soruşturma derinleşiyor. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan, şu an 30’lu yaşlarda olan ve ismi açıklanmayan kadın tanık, 14 yaşındayken Epstein’in kendisini Trump’ın Florida’daki malikanesine götürdüğünü öne sürdü. Epstein’in kendisini “Nasıl? İyi parça değil mi” deyip gülerek Trump’a gösterdiğini iddia eden tanık, Trump’ın kendisinin reşit olup olmadığını bilmediğini düşündüğünü söyledi.

Soldan sağa: Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell