Domuzdan karaciğer nakliyle 171 gün yaşadı

Çinli cerrahlar, genetiği düzenlenmiş bir domuz karaciğerini 71 yaşındaki bir hastaya başarıyla nakletti. Bu hasta, operasyon sonrası toplamda 171 gün daha yaşarken; domuzdan gelen karaciğer naklinden sonraki 31 gün hastanın vücudu karaciğeri reddetmedi fakat organ, bazı komplikasyonlar nedeniyle 38’inci günde operasyonla vücuttan geri alındı. Domuz karaciğeri çıkarıldıktan sonra hastanın kendi karaciğer dokusu yeterli düzeyde fonksiyon göstermeye başladı. Nakilden sonraki 171’inci günde üst sindirim sistemi kanamaları geçiren hasta hayatını kaybetti.

10 GENİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çin medyası, operasyonun Mayıs 2024’te Anhui eyaletindeki Anhui Tıp Üniversitesi’nde yapıldığını belirtirken nakledilen karaciğerin, 11 aylık domuzdan alındığı ve bu domuz üzerinde 10 farklı gen değişikliği uygulanarak insan vücuduna uyumluluğu artırılmaya çalışıldığı aktarıldı.

BAZI ENGELLER AŞILAMADI

Araştırmayı yöneten Çinli Doktor Beicheng Sun, “Genetik olarak uyumlu hale getirilmiş bir domuz karaciğeri, insan vücudunda uzun süre çalışabilir” ifadesini kullanırken, aynı zamanda pıhtılaşma dengesi, bağışıklık kontrolü ve komplikasyon riskleri gibi önemli engellerin henüz aşılmadığına dikkati çekti.

DÖNÜM NOKTASI

Önde gelen Hepatoloji (karaciğer, safra kesesi, safra kesesi ve pankreas çalışmalarını ve bunların bozukluklarını inceleyen dal) uzmanı Heiner Wedemeyer, söz konusu vakayı “karaciğerin görevlerini süreli olarak üstlenebilecek şekilde işleyebildiğini gösteren dönüm noktası” olarak nitelendirerek, hâlâ birçok engel bulunduğunu vurguladı.