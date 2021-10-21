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Domuzdan insana böbrek nakli

#Domuz#İnsan#Böbrek Nakli
Domuzdan insana böbrek nakli

ABD’li cerrahlar dünyada ilk kez bir domuz böbreğini insana nakletti. Hastanın bağışıklık sistemi nakle olumsuz bir tepki vermezken, operasyonun organ naklinin geleceği için bir dönüm noktası olabileceği düşünülüyor.

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ORGAN naklinde geleceği yeniden yazabilecek bir operasyon gerçekleştirildi. ABD’nin New York kentinde bulunan NYU Langone Health Eğtim ve Araştırma Merkezi’nde doktorlar, genetiği değiştirilmiş bir domuzun böbreğini başarılı bir şekilde insan vücuduna nakletmeyi başardı. Domuz hücrelerinde bulunan ve insan vücudunun kabul etmediği bir glikan molekülünün genetiği değiştirilerek domuz hücresinden çıkarıldı. Bu sayede insan bağışıklık sisteminin tepki vermesi ve organı reddetmesinin önüne geçildi.

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın vücuduna ailesinden özel izin alınarak gerçekleştirilen operasyonun ardından, bacaktaki kan damarlarına bağlanan böbrek vücudun dışında tutuldu. Operasyonu gerçekleştiren cerrah Robert Montgomery, ilk test sonuçlarına göre, böbreğin fonksiyonlarını yerine getirdiğini ve yeteri kadar idrar üretmeyi başardığını söyledi. Dr. Montgomery, organın vücudun dışında fonksiyonlarını gerçekleştirebilmiş olmasının vücudun içinde de çalışabileceğine dair güçlü bir sinyal olduğunu belirtti.

Domuzdan insana böbrek nakli

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ORGAN NAKLİNDE ÇIĞIR AÇACAK

Kimi uzmanlar süreçle ilgili katedilmesi gereken çok yol olduğu ve acele edilmemesi gerektiği görüşünü paylaşsa da söz konusu gelişmenin organ naklinin geleceğiyle ilgili çığır açıcı bir adım olduğunda hemfikir. ABD’de, Gıda ve İlaç Dairesi’nin denetiminde uzun süredir genetiği değiştirilmiş domuzlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Böbrek haricinde karaciğer ve kalp nakli yapmak üzere araştırmalar devam ediyor. Daha önce domuzların karaciğer ve kalpleri maymun ve babunlara nakledildi.

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#Domuz#İnsan#Böbrek Nakli

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