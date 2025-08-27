×
Domuzdan akciğer nakli

Güncelleme Tarihi:

Domuzdan akciğer nakli
Ağustos 27, 2025 07:00

Çinli biliminsanları, dünyada ilk kez domuzdan insana akciğer naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Çin’deki Guangzhou Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan akciğeri, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki bir erkek hastaya nakletti. Bilim insanları, nakil öncesi domuzun bazı genlerini düzenleyerek insan bağışıklık sistemini harekete geçirecek proteinleri çıkardı.

DOKUZ GÜN BOYUNCA ÇALIŞTI

Nakil sonrası hastaya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verildi. Organın işlevi ve bağışıklık sisteminin tepkisi dokuz gün boyunca gözlemlendi. Araştırmacılar, akciğerin canlılığını ve işlevini koruduğunu, organ reddinin veya enfeksiyonun görülmediğini bildirdi. Ancak 24 saat sonra akciğerde hasar belirtileri gözlendi. Buna rağmen dokuzuncu günde kısmi toparlanma görüldü. Deney, planlandığı gibi dokuzuncu günde sonlandırıldı. Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayınlanan deneme dünyada domuzdan insana ilk akciğer nakli olarak kayıtlara geçti.

Çalışmada yer alan uzmanlar, “Her ne kadar bu çalışma domuzdan insana akciğer naklinin mümkün olduğunu gösterse de, reddetme ve enfeksiyon riskleri hâlâ ciddi bir engel. Klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla ön çalışmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

BİLİM DÜNYASI İÇİN UMUT VERİCİ

Araştırmacılar, gelecekte daha etkili ilaçlarla domuzdan insana akciğer nakillerinin uzun vadeli olarak mümkün olabileceğini vurguladı. Bu gelişme, kalp, böbrek ve karaciğerden sonra akciğer naklinde de türler arası organ naklinin geleceğine dair umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

