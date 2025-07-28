Dolapta ölü bulundu

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ABD’nin Teksas eyaletindeki McKinney ilçesi korkunç bir cinayetle gündeme geldi. Geçen cuma günü polis, geliri yoksulluk sınırının altında olan ve çeşitli sosyal hizmet programlarından yararlananları kapsayan ‘Refah Kontrolü’ uygulaması için ilçedeki bir eve çağrıldı. 42 yaşındaki Eslam Mohamed’in oturduğu öğrenilen evde polisler şoke edici bir manzarayla karşılaştı. McKinney Polisi’nin yaptığı açıklamada, Mohamed’in Dallas’ta yaşaşayan bir akrabası refah kontrolü talebinde bulundu. Polise göre, Mohamed’in akrabaları tıbbi bir durumun yaşandığını düşündüğü için polisi aradı. Ancak neden şüphelendiklerine dair detay verilmedi. Açıklamaya göre, polisler eve vardığında, Mohamed’i oturma odasında hafif yaralı ve elleri kanlı vaziyette buldu. Polisin Mohamed’e “Evde başka kimse var mı” diye sorduğu, adamın dolapta bir kadın olduğunu söylediği belirtildi.

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BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Evde yapılan aramada, çiftin yatak odasındaki dolapta boynundan bıçaklanmış halde bir kadın ve cinayet aleti olduğu düşünülen bıçak bulundu. Kadının, Mohamed’in eşi 40 yaşındaki Kübra Zafer olduğu tespit edildi. Collin County Hapishanesi’ne götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçen adam tutuklandı. Cinayet suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilen zanlının cinayeti neden işlediği henüz bilinmiyor. Güvenlik kaynakları soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Öte yandan sosyal hizmet ekiplerinin eve ziyareti sırasında çocuklarla yapılan görüşmede, çocukların babaları hakkında söyledikleri ifadeler nedeniyle acil olarak koruma altına alındıkları belirtildi. Çocukların 15 gündür devlet gözetiminde olduğu aktarıldı.