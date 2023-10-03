×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Dolandırıcılıkla suçlanıyor! Donald Trump yine mahkeme salonunda

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#New York
Dolandırıcılıkla suçlanıyor Donald Trump yine mahkeme salonunda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 07:00

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında geçen yıl açılan “mal varlıklarının değerini şişirmek yoluyla dolandırıcılık” davasının dün New York’ta gerçekleştirilen açılış duruşmasına katıldı.

Haberin Devamı

Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, davayı “tüm zamanların en büyük cadı avının devamı” olarak nitelendirdi. Şirketinin mali tablolarının “olağanüstü” olduğunu belirten Trump, davayı açan New York Başsavcısı Letitia James’i siyasi amaçla hareket etmekle suçladı. Davanın yargıcı Arthur Engoron, geçen hafta verdiği ön kararla Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, net varlıklarının değerini şişirmek suretiyle yanılttıklarına hükmetmişti. Öte yandan dünkü duruşmada yargıç Arthur Engoron, beş fotoğrafçı ve bir video kameranın mahkeme salonunda çalışmasına izin verdi. Objektifin kendisine yöneldiği anda gülümseyen yargıça karşılık Trump’ın somurtkan tavırları dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Donald Trump#New York

BAKMADAN GEÇME!