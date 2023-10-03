Dolandırıcılıkla suçlanıyor! Donald Trump yine mahkeme salonunda

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Duruşma salonuna girmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, davayı “tüm zamanların en büyük cadı avının devamı” olarak nitelendirdi. Şirketinin mali tablolarının “olağanüstü” olduğunu belirten Trump, davayı açan New York Başsavcısı Letitia James’i siyasi amaçla hareket etmekle suçladı. Davanın yargıcı Arthur Engoron, geçen hafta verdiği ön kararla Trump ve şirketinin, oğulları Eric ve Donald Jr da dahil yöneticilerinin, bankalar ve sigorta şirketlerini, net varlıklarının değerini şişirmek suretiyle yanılttıklarına hükmetmişti. Öte yandan dünkü duruşmada yargıç Arthur Engoron, beş fotoğrafçı ve bir video kameranın mahkeme salonunda çalışmasına izin verdi. Objektifin kendisine yöneldiği anda gülümseyen yargıça karşılık Trump’ın somurtkan tavırları dikkat çekti.