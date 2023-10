Dolandırıcılık davasında ikinci gün.. Trump'tan Başsavcıya çok sert sözler: O bir sahtekar

Haberin Devamı

ABD’de onlarca suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başkan Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davası New York’ta devam ediyor. Davanın ikinci gününde de duruşmaya katılan Trump, duruşma öncesi adliyede yaptığı açıklamada, New York Başsavcısı Letitia James ve davanın Yargıcı Arthur Engoron'u hedef aldı.



Trump, James hakkında "Rakamları sahte, o bir sahtekar ve bu davanın reddedilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Trump, Yargıç Engoron’a net servetiyle ilgili "son derece yanıltıcı bilgi" verildiğini iddia ederek, "Çok yozlaşmış ve beceriksiz bir Başsavcı Letitia James tarafından kendisine yanlış ve yanıltıcı bilgiler verildi" dedi.



Trump duruşma öncesi sosyal medya hesabından, Başsavcı James'i "canavar" ve "dengesiz deli" olarak nitelendirmiş ve "Letitia 'Peekaboo' James" olarak adlandırmıştı.



SAVCILIK 250 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ



Başsavcı James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.



Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ediyor. Öte yandan, Donald Trump 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle 4 kez suçlanmıştı.