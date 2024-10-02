Dolandırıcıları ifşa eden gazeteci tutuklandı

Haberin Devamı

Kamboçya'nın siber dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı konularında önemli haberler yapan ödüllü gazeteci Mech Dara, toplum huzurunu bozmak ve halkı kışkırtmakla suçlanarak tutuklandı.

Mahkeme sözcüsü, iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Dara'nın, BBC için haber yapan Dara'nın beş sosyal medya paylaşımı nedeniyle suçlandığını söyledi.

Mahkeme yaptığı açıklamada, Facebook paylaşımlarının “sahte” olduğunu söylediği bir “turistik cazibe merkezinin, düzenlenmiş resimlerini” gösterdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kamboçya merkezli çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarını ifşa eden çalışmaları nedeniyle kendisini onurlandırmıştı.

Hak örgütleri Dara'nın tutuklanmasına tepki gösterirken, Kamboçya'daki ABD Büyükelçiliği de bu haberden “derin rahatsızlık” duyduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Dara, Kamboçya'nın güneybatısındaki Koh Kong ve Sihanouk eyaleti sınırındaki bir otoyol gişesinde durdurulduktan sonra gözaltına alındı.

Dara'nın bulunduğu araçtaki bir yakını, gişeden geçmek için bekledikleri sırada bir askeri polis aracının ve beş başka aracın kendilerine yanaştığını söyledi.

Dara'yı gözaltına aldıkları sırada birinin “Onu yakaladık” dediğini anlatan akrabası, Dara'nın götürülürken ailesine endişelenmemelerini söylediğini de sözlerine ekledi.