Dokuz başsız ceset bulundu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Meksika'nın uyuşturucu kartellerinin faal olduğu Tijuana sınır kentinde 9 başsız cesedin bulunduğu bildirildi.

Polis gazetecilere, cesetlerin kesik başlarıyla dün bir fabrikanın arkasındaki boş arazide bulunduğunu belirtti.



ABD sınırı boyunca uyuşturucu kartelleri arasındaki şiddet olaylarıyla sarsılan Meksika'da, Devlet Başkanı Felipe Calderon ölümleri engellemek için sorunlu bölgelere 40 bin asker ve polis göndermişti.



Ancak ülkede alınan önlemler çerçevesinde tutuklamalar yapılmasına ve uyuşturucunun ele geçirilmesine rağmen şiddet olayları sürüyor.

