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Doktorlardan korkutan uyarı… Bu alışkanlık gırtlak kanseri riskini üç kat artırıyor

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#Sıcak Kahve#Sıcak Çay#Gırtlak Kanseri
Doktorlardan korkutan uyarı… Bu alışkanlık gırtlak kanseri riskini üç kat artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 13:46

Gün içinde ama en çok da sabahları ve soğuk kış günlerinde içtiğimiz sıcak çay ve kahveler içimizi ısıtıyor. Sadece içimizi ısıtmakla kalmayan bu içecekler aynı zamanda içerdikleri maddelerle bize zindelik de veriyor. Ancak doktorlar çay kahve içme alışkanlığı bulunanlara kritik bir uyarı yapıyor...

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Birleşik Krallık'ta yarım milyondan fazla insandan elde edilen veriler, diğerlerinden daha fazla kahve içen insanlara ve bu kişilerdeki kanser risklerine baktı.

Sıcak çay veya kahve içmek boğaz kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarıyor Araştırma, sıcak içecek tüketen kişilerin yemek borusu kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu tespit ediyor.

Kahve ve çay içme olasılığı en yüksek olan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğu bulundu. Ancak araştırma, katılımcılara kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak içmeyi sevip sevmediklerini de sordu.

Ilık bir demleme tercih edenlerin içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” ise 5,5 kat, “çok sıcak” ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı tespit edildi.

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YILDA 10 BİN KİŞİ GIRTLAK KANSERİ OLUYOR

İngiltere'de yılda yaklaşık 10 bin kişiye özofagus kanseri teşhisi konuyor ve son bulgular, bir kişinin sıcak içecekleri bırakarak riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Doktorlardan korkutan uyarı… Bu alışkanlık gırtlak kanseri riskini üç kat artırıyor
Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, kahve tüketiminin yemek borusu dışında herhangi bir kanser riskini artırmadığını gösteriyor.

Stephen Burgess The Telegraph'a verdiği demeçte, "Baktığımız genetik puanın kahve içmeye yatkınlığı artırdığını biliyoruz, ancak aynı zamanda daha fazla çay içme eğilimini de artırıyor" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nde yürütülen araştırmaya göre, sıcak kahve veya çay içmek boğaz kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarıyor.

Ekip, kişilerin ne kadar kahve içtiğine dair veri toplamadı, bu nedenle sıcak içeceklerin hacminin daha yüksek riskle bağlantılı olup olmadığını söyleyemez. Yani sıcak kahve riski artırıyor ancak riskin kahve miktarına göre artıp artmadığını söylemek zor.

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'TERMAL YARALANMA' EN MAKÛL NEDEN

Ancak araştırmacılar, kahveden kaynaklanan diğer kanser riskinde artış olmamasına rağmen gırtlak kanseri riskini artırmasının en olası açıklamanın sıcak içeceklerin ısısının boğaza zarar vererek tehlikeli hücre oluşumu riskini artırdığını söylüyorlar.

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Dr. Burgess, "Termal hasarın en makul hipotez olduğu görülüyor ve bu, kahve içicisi olmasa bile muhtemelen çay tiryakisi olan bir insanda da riskin kanıtlarının görülmesini açıklıyor.” diyor.

Bu bilgi ışığında insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demek de mantıksız hâle geliyor.

Doktorlardan korkutan uyarı… Bu alışkanlık gırtlak kanseri riskini üç kat artırıyor
EN YAYGIN KANSER TÜRLERİYLE BAĞLANTI BULUNAMADI

Bununla birlikte uzmanlar, çalışma en yaygın kanser türleri ile bağlantı bulamadığı için kahve içenlerin aşırı endişelenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Burgess, "Bence genel olarak kahve içenler için iyi bir haber, aslında kahve çoğu kanser türüyle ve kesinlikle en yaygın kanser türüyle ilişkili değil" ifadesini kullandı.

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Araştırmaya katılan Karolinska Enstitüsü'nden epidemiyolog Dr. Susanna Larsson da "Bulgularımız, kahve tüketiminin yaygın kanser riski üzerinde nötr bir etkisi olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor" dedi.

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#Sıcak Kahve#Sıcak Çay#Gırtlak Kanseri

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