Doktorlar yıllarca 'stres' dedi... Gerçek herkesi şoke etti!

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24 yaşındaki Hannah Catton uzun süredir yaşadığı sorunlardan dolayı neredeyse bir düzine doktora göründü. İlk olarak 2018 yılının sonlarında düzenli idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle doktora giden genç kadın daha sonra adet düzensizliği ile yine uzmanlara başvurdu.

YILLARCA SEBEBİ ‘STRES’ DEDİLER

Şişkinlik, kabızlık, ishal ve ciddi ağrılar çektiğini defalarca kez belirten kadın doktorlara vücudunun adeta isyan ettiğini söylüyordu ancak doktorlar Cotton’a bir sorunu olmadığını ve yaşadığı sorunların stres kaynaklı olabileceğini söylüyordu. Hatta bir doktor ona fazla kilolu olduğunu ve birkaç kilo vermenin semptomların azalmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

YUMURTALIĞINDA VOLEYBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKTI



Catton'ın semptomları ilk olarak yaklaşık üç yıl önce ortaya çıktı ve bu süre zarfında yaklaşık on farklı doktora göründü. Ekim ayında ağrıdan bayılan talihsiz kadın acilen hastaneye kaldırıldı. Hastanede cerrahların incelediği kadının yumurtalıklarının birinden yaklaşık voleybol topu boyutuna ulaşan kanserli bir tümör olduğu ortaya çıktı.



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Ameliyata alınan kadının yumurtalığındaki tümör çıkarıldı. Catton'ın kanseri yayılmamıştı ve gidişatı olumluydu ancak kemoterapiye ihtiyacı vardı çünkü tümör yırtılmıştı ve kanser kalıntılarının çıkarılması gerekiyordu.

Mayo Clinic Haber Ağı'na göre, şişkinlik, kabızlık, sık idrara çıkma, sırt rahatsızlığı ve yemekten hemen sonra tokluk hissi gibi spesifik olmayan semptomları nedeniyle yumurtalık kanserinin teşhisi çok zor. Diğer jinekolojik tümörlerin aksine yumurtalık kanseri için güvenilir tarama testleri de bulunmuyor.

HEM HASTALAR HEM DOKTORLAR DERS ALMALI

Catton aslında bir şeylerin yanlış olduğunu hemen anlamıştı ve bu kadar belirti sadece stres kaynaklı olamazdı. Buna rağmen zaman kaybettiren bir hasta olmak istemediği için doktorların tüm dediklerini kabul etti.



24 yaşındaki kadın sesini duyurmak için verdiği bir yıllık bir mücadelenin ardından kadın hastaların ve doktorların kendi deneyimlerinden ders almalarını istiyor. Catton, kadınların yumurtalık kanserinin belirtilerini öğrenmesi gerektiğini, doktorların ise semptomlara daha aşina olması gerektiğini söylüyor.