Doktorlar virüs kaptı iki hastane kapandı

Son olarak Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da 2.300 doktor ve hemşirenin virüs kaptığını açıkladı. Bu durumun, özellikle ağır hastalar için hayati sonuçları olacağı kaydedildi. Almanya’da doktor ve hemşireler yeterli koruma elbisesi ve maske olmadığından şikayet ediyorlardı. Bazı sağlık çalışanları sosyal medya hesaplarında, yeterli koruyucu ekipman olmadan işe gitmeyeceklerine dair paylaşımlar yaptı. Münih ve Potsdam kentinde iki hastane, doktor ve hemşirelere koronavirüs bulaştığı için yeni hasta kabulüne kapatılarak karantinaya alındı.