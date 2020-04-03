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Dünya
Celal ÖZCAN/ERLİN
Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Doktorlar virüs kaptı iki hastane kapandı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Doktorlar virüs kaptı iki hastane kapandı
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Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında artan vaka sayıları endişe verici boyutlara ulaştı.

Son olarak Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da 2.300 doktor ve hemşirenin virüs kaptığını açıkladı. Bu durumun, özellikle ağır hastalar için hayati sonuçları olacağı kaydedildi. Almanya’da doktor ve hemşireler yeterli koruma elbisesi ve maske olmadığından şikayet ediyorlardı. Bazı sağlık çalışanları sosyal medya hesaplarında, yeterli koruyucu ekipman olmadan işe gitmeyeceklerine dair paylaşımlar yaptı. Münih ve Potsdam kentinde iki hastane, doktor ve hemşirelere koronavirüs bulaştığı için yeni hasta kabulüne kapatılarak karantinaya alındı. 

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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