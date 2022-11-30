Doktorlar 'sadece kist' demişti! Gözündeki şişliğin nedeni nadir görülen bir kanser çıktı

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney doğusunda yer alan Orpington kentinde yaşayan Aleksandra Celic, 6 ayı aşkın süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 15 yaşında hayatını kaybetti.

KABUS KÜÇÜK BİR ŞİŞLİK İLE BAŞLADI! DOKTORLAR 'KİST' DEDİ

Aleksandra'nın acı hikayesi 2016 yılında gözünde çıkan ve doktorların 'sadece küçük bir kist' dediği şişlik ile başladı.

O zamanlar henüz 7 yaşında olan Aleksandra'nın gözündeki kist küçük bir operasyonla alındı.



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Ancak küçük kız, kısa bir süre sonra hem geçmek bilmeyen ağrıları hem de göz tembelliği nedeni ile tekrar tekrar doktora gitmek zorunda kaldı.

ANNENİN ISRARI NADİR HASTALIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan tedavilere rağmen kızının sağlık durumunun düzelmediğini gören anne doktorlara MRI taraması yapılması konusunda ısrar etti.

MRI taraması ve yapılan biyopsi sonucu küçük kızın çok nadir görülen bir kanser türü olan 'kordoma' olduğu ortaya çıktı.



kordoma, kafa tabanından kuyruk kemiğine kadar omurga boyunca herhangi bir yerde ortaya çıkabilen nadir bir kanserli tümör türüdür.

Yaygın olarak 40-60 yaş arasındaki kişilerde görülür. İngiltere'de her yıl 20 kişinin bu teşhisi aldığı biliniyor.

GÖZÜ YUVASINDAN ÇIKARILDI

Aleksandra kanser teşhisi sonrası yoğun bir tedaviye alındı. Kanserin ilerlememesi için gözü yuvasından çıkarıldı.

Anne Dana kızının yaşadığı tüm bu süreçlerde inanılmaz cesur olduğunu belirterek, "Gözünü kaybedeceğini öğrendiğinde bunu çok iyi karşıladı. Çok cesurdu. Okulda arkadaşları tarafından uğramasına rağmen biz üzülmeyelim diye bize bahsetmedi" ifadelerini kullandı.



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Aile tedavi sonrası en kötüsünü geride bıraktıklarını düşünerek hayatlarına devam etti ancak 2021 yılında yapılan rutin bir kontrolde kabus geri döndü.

Doktorlar ilk başta endişelenecek bir şey olmadığını söylese bile 6 ay sonra kardoma kanserinin yeniden nüksettiği ortaya çıktı.

"ANNE ÖLECEK MİYİM" DİYE SORDU

Küçük kız yeniden tedaviye başlasa da bir süre sonra doktorlar yapılacak bir şey kalmadığını söylediler. Anne Dana doktorların söylediklerinden sonra kızının çok korktuğunu belirterek, "Anne ölecek miyim' diye sorduğunu anlattı.

Aleksandra 3 Kasım 2022'de henüz 15 yaşındayken evinde hayatını kaybetti.

Aile acı kayıplarının ardından hem diğer hastalara bağış yapmak hem de cenaze masraflarını karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı.