İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez konuştu: Doktorlar ölümümü duyurmaya hazırlandı

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hayatını kaybetme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını söyledi. Johnson, The Sun gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sun On Sunday’e verdiği röportajda, yoğun bakımda geçirdiği 3 günü “zor bir an” olarak niteledi. Durumunun hiç de parlak olmadığını kaydeden Johnson, “Stalin’in Ölümü’ tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı” dedi. Johnson, Sovyet lideri Josef Stalin’in ölümü ifadesiyle, 2017’de İngiltere’de yayınlanan ve Stalin’in ölümünün ardından yaşanan olayları hicveden komedi filmine atıfta bulundu.

HASTANEYİ İSTEMEMİŞ

İngiltere Başbakanı, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası başta durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamadığını, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Johnson, 27 Mart’taki teşhisten sonra semptomları ağırlaşınca 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı. 9 Nisan’da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan’da taburcu edilen Johnson’ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan’da göreve dönmüştü.

Öte yandan Boris Johnson dün yayınladığı bir dizi mesajla, İngiltere’de hayatın normale dönmesi için alınacak kararların kriterlerini açıkladı. Johnson, “Mevcut tedbirleri düzenleyebilmemiz için dikkate almamız gereken 5 önemli adım var. İlk olarak Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıyız. İkincisi, ölümlerde sürekli ve tutarlı düşüş görmeliyiz. Üçüncü olarak, virüs bulaşma oranının yönetilebilir seviyelere düştüğünden emin olmalıyız. Dördüncü olarak test ve koruyucu malzemelerle ilgili, gelecekteki talepleri karşılayacak durumda olmalıyız. Beşinci olarak ise, yapacağımız herhangi bir düzenlemenin NHS’i üstesinden gelemeyeceği bir ikinci dalga riski oluşturmamasını sağlamak zorundayız” ifadesini kullandı. En az 182 bin 260 vaka bulunan İngiltere’de 28 bin 131 kişi ise hayatını kaybetti.

ONLARIN İSMİNİ VERDİLER



JOHNSON ve nişanlısı Carrie Symonds’ın yeni doğan oğullarına, İngiliz lideri tedavi eden doktorlar ile büyükbabalarının adı verildi. Symonds, Instagram’da, “Wilfred Lawrie Nicholas Johnson’ı takdim ediyorum” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Wilfred adının Johnson’ın büyükbabası Osman Wilfred Kemal’den geldiğini, Lawrie isminin de kendi büyükbabasının adı olduğunu kaydeden Symonds, “Nicholas da geçen ay Boris’in hayatını kurtaran Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart’ın adından geliyor” dedi.