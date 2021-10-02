Doktorlar inanamadı: Midesinden bir kilo çivi ve vida çıktı!

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Litvanya'da bir bir adam şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Oldukça kötü durumdaki hastayı muayene eden ve röntgenini çeken doktorlar ise şoke edici gerçekle karşılaştı.

Hasta hakları gereği ismi saklı tutulan erkek hastanın muayenesinde ve çekilen röntgen filmlerinde midesinde metal cisimler olduğu belirlendi., çektiği şiddetli ağrının sebebi de böylece anlaşılmış oldu.

Adamın midesindeki metal cisimlerin bazılarının boyutu 10 santimdi. Operasyonun gerçekleştiği Klaipeda Hastanesi'nin baş cerrahı Algirdas Slepavicius, yerel medyaya yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemezken 'Hayatımızda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık.' ifadesini kullandı.

X-ray cihazı eşliğinde gerçekleştirilen ve üç saat sürdüğü açıklanan operasyonda adamın midesinden en küçükleri de dahil olmak üzere tüm metal cisimler çıkarıldı. Adamın midesinde bulunan vida ve çivi gibi metal cisimlerin toplamda bir kiloya yakın olduğu açıklandı.

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Yerel basına içinde bu maddelerin yer aldığı cerrahi tepsinin fotoğrafları servis edildi.

Guardian'da yer alan habere göre doktorlar, adamın alkol kullanmayı tamamen bıraktıktan sonraki son bir ay içinde bu cisimleri yutmaya başladığını söyledi.

Yapılan başarılı ameliyat sonrasında hastanın durumunun stabil olduğu açıklandı.