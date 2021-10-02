Doktorlar inanamadı: Midesinden bir kilo çivi ve vida çıktı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Süper Lige geri dönüyor Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Süper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...#Emre Belözoğlu
Bakan Koca az önce paylaştı İşte en dikkat çeken 10 şehir...Bakan Koca az önce paylaştı! İşte en dikkat çeken 10 şehir...#Koronavirüs
Oğuzhan Asiltürke veda Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri olduOğuzhan Asiltürk'e veda! Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu#Oğuzhan Asiltürk
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Son Dakika... Kayseride ilk 11ler belli oldu Avcıdan sürpriz tercih...Son Dakika... Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Avcı'dan sürpriz tercih...#Süperlig
Doktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktıDoktorlar inanamadı... Hepsi midesinden çıktı!#Litvanya
Korona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktıKorona salgınını dünyaya duyurmuştu... 600 gün sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Volkan Demirelden çarpıcı istifa tespiti Kıyafetinden anladım...Volkan Demirel'den çarpıcı istifa tespiti! "Kıyafetinden anladım..."#Aykut Kocaman
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERDünya Haberleri

Doktorlar inanamadı: Midesinden bir kilo çivi ve vida çıktı!

#Litvanya#Doktor#Midesinden Çıkanlar
Doktorlar inanamadı: Midesinden bir kilo çivi ve vida çıktı

Litvanya'da bir hastanede yapılan operasyon akılalmaz bir durumu ortaya çıkardı. Doktorları bile şaşkına çeviren olayda bir hastanın midesinden bir kilo kadar çivi, vida ve çeşitli metal araçlar çıkarıldı.

Haberin Devamı

Litvanya'da bir bir adam şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Oldukça kötü durumdaki hastayı muayene eden ve röntgenini çeken doktorlar ise şoke edici gerçekle karşılaştı.

Hasta hakları gereği ismi saklı tutulan erkek hastanın muayenesinde ve çekilen röntgen filmlerinde midesinde metal cisimler olduğu belirlendi., çektiği şiddetli ağrının sebebi de böylece anlaşılmış oldu.

Adamın midesindeki metal cisimlerin bazılarının boyutu 10 santimdi. Operasyonun gerçekleştiği Klaipeda Hastanesi'nin baş cerrahı Algirdas Slepavicius, yerel medyaya yaptığı açıklamada şaşkınlığını gizleyemezken 'Hayatımızda böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık.' ifadesini kullandı.

X-ray cihazı eşliğinde gerçekleştirilen ve üç saat sürdüğü açıklanan operasyonda adamın midesinden en küçükleri de dahil olmak üzere tüm metal cisimler çıkarıldı. Adamın midesinde bulunan vida ve çivi gibi metal cisimlerin toplamda bir kiloya yakın olduğu açıklandı.

Doktorlar inanamadı: Midesinden bir kilo çivi ve vida çıktı

Haberin Devamı
Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı

İlgili Haber:Haftalar önce kasırgada kayboldu... Korkunç şüphe: Kemikleri timsahın karnından çıktı!

Yerel basına içinde bu maddelerin yer aldığı cerrahi tepsinin fotoğrafları servis edildi.

Guardian'da yer alan habere göre doktorlar, adamın alkol kullanmayı tamamen bıraktıktan sonraki son bir ay içinde bu cisimleri yutmaya başladığını söyledi.

Yapılan başarılı ameliyat sonrasında hastanın durumunun stabil olduğu açıklandı.

İlgili Haberler:

Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacakMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldıBakan Koca az önce paylaştı! İşte en dikkat çeken 10 şehir...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Litvanya#Doktor#Midesinden Çıkanlar