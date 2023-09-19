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Doktorlar 'asla yürüyemez ve konuşamaz' dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi! Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu

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#Ellie Goldstein#Down Sendromu#Manken
Doktorlar asla yürüyemez ve konuşamaz dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:23

Doktorların 'asla yürüyemez ve konuşmaz' dediği Ellie Goldstein, kendisi ile ilgili tüm beklentilere meydan okuyarak uluslararası kampanyalarda yer alan ilk Down sendromlu model olarak tarihe geçti. Bir yandan üniversiteye devam ederken bir yandan da hayatı ile ilgili bir kitap yazan 21 yaşındaki gencin hikayesi milyonlarca insan için ilham kaynağı oldu.

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Henüz 21 yaşındayken dünyaca ünlü Vogue dergisine kapak olan ve son üç yıldır podyumlardan elde ettiği kazançlarla kendine Birleşik Krallık'ın Essex bölgesinde güzel bir ev alan Down sendromlu manken Ellie Goldstein, doğumundan bu yana kendisi ile ilgili tüm beklentilere meydan okuyarak büyük bir mucizeye imza attı.

Doktorlar asla yürüyemez ve konuşamaz dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu

"ASLA YÜRÜYEMEZ VE KONUŞAMAZ" DEDİLER

Ellie'nin 59 yaşındaki annesi Yvonne, kızına hamileyken yapılan sayısız taramada ya da doğumunda herhangi bir anormallikle karşılaşmamıştı. Ancak doğumdan hemen sonra bebeğinin Down sendromlu olduğunu ve ameliyat olması gereken ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

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ANNE UZUN SÜRE KABULLENEMEDİ, BAKIMINI BABASI ÜSTLENDİ

Doktorların 'asla yürüyemez ve konuşamaz' dediği hatta bir hemşirenin hastanede bırakıp gitmelerini önerdiği bebeğinin teşhisini kabullenmekte zorlandığını anlatan anne, kızını her an kaybedebileceğinden korktuğu için onunla uzun süre bağ kuramadığını itiraf etti.

Doktorlar asla yürüyemez ve konuşamaz dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu

Ellie'nin beslenmesi, bezinin değiştirilmesi ve uyutulması gibi tüm işleri 63 yaşındaki kocası Mark'ın yaptığını anlatan anne, kızının kendine muzip bir şekilde gülümsediği ilk anda annelik içgüdülerinin gelecekle ilgili tüm korkularının önüne geçtiğini ve aralarında sarsılmaz bir bağ oluştuğunu anlattı.

İlk günlerde kızının yüzüne bakmakta zorlandığını anlatan Yvonne şimdi kızının ne kadar güzel olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

İLK DOWN SENDROMLU MANKEN OLARAK TARİHE GEÇTİ

5 aylıkken geçirdiği kalp ameliyatı sonrası 18 aylıkken ilk adımlarını atan Ellie, 3 yaşındayken ilk kelimelerini söyledi. Okul yılları çok kolay geçmese de kimsenin beklemediği bir kuvvetle hayata tutundu ve şimdi üniversitede sahne sanatları okuyor.

Doktorlar asla yürüyemez ve konuşamaz dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu

Ortaokul yıllarında modellik kariyeri başlayan Ellie, uluslararası kampanyalarda yer alan ilk Down sendromlu model olarak tarihe geçti, 'Gucci Sıradışı Güzellik reklamları' için seçildi, down sendromlu ilk Barbie bebeğin tanıtımını yaptı ve 2020'de İtalyan, 2023 yılında İngiliz Vogue dergisine kapak oldu.

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Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkan genç kız bu ayın sonunda prestijli 'Business of Fashion' ödülünü almak üzere Paris'e gidecek.

"BUNLARI ASLA KONUŞAMAYACAĞIMI SÖYLEYEN DOKTORA SÖYLEMEK İSTEDİM"

Tüm başarılarına rağmen 21 yaşındaki gençler gibi bağımsız olamayan ve yanında sürekli ebeveynlerinden birine ihtiyaç duyan Ellie hayatı ile ilgili'Her şeye rağmen' adlı bir kitap yazdı.

Doktorlar asla yürüyemez ve konuşamaz dedi, hemşire hastanede terk etmelerini önerdi Herkese meydan okuyup 21 yaşında Vogue dergisine kapak oldu

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan Ellie "Şimdi bir model, bir yazar, bir öğrenci ve bir ev sahibiyim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bunu asla yürüyemeyeceğimi ya da konuşamayacağımı söyleyen doktora söylemek isterdim"

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#Ellie Goldstein#Down Sendromu#Manken

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