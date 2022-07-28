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Doktorlar 18 ay ömür biçmişti! En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

#BBC#Laura Nuttall#Beyin Kanseri
Doktorlar 18 ay ömür biçmişti En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

2018 yılında beyin kanseri teşhisi alan ve doktorların sadece 18 ay ömür biçtiği 22 yaşındaki genç kız en büyük hayallerinden birini gerçekleştirerek BBC'de hava durumu sundu. Genç kızın verdiği yaşam mücadelesi insanlar için büyük bir ilham kaynağı oldu, birçok ünlü isim Laura için devreye girdi.

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İngiltere, 22 yaşındaki Laura Nuttall'ın ilham veren ve aynı zamanda göz yaşartan hikayesini konuşuyor.

BEYİN KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU: 18 AY ÖMÜR BİÇTİLER

Manchester Üniversitesi'nde siyaset, felsefe ve ekonomi diploması okuyan Laura 2018 ayının Ekim ayında gittiği bir göz muayenesinde hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Hayatının baharındaki genç kız beyin kanseriydi. Üstelik doktorlar ona sadece 18 aylık bir ömür biçmişti.

Doktorlar 18 ay ömür biçmişti En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

11 KÜR KEMOTERAPİ, ALMANYA'DA 18 HAFTALIK TEDAVİ, 2 BÜYÜK BEYİN AMELİYATI...

The Times'da yer alan habere göre genç kız bir yandan kanserin agresif formuyla savaşırken diğer yandan okulundan mezun olarak herkese ilham kaynağı oldu.

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Laura Nuttall'ın yaşadıklarını anlatan bir sosyal medya paylaşımında genç kızın mezuniyet töreninde uzun bir alkış aldığı belirtildi. Gönderide, "Laura'nın yolculuğu hiç de kolay olmadı. Yol boyunca 11 kür kemoterapi, Almanya'da 18 haftalık tedavi ve 2 büyük beyin ameliyatı gibi birçok şey atlattı" ifadeleri yer aldı.

Doktorlar 18 ay ömür biçmişti En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

MİCHELLE OBAMA VE PAUL WHITEHOUSE GİBİ İSİMLER DEVREYE GİRDİ

Laura, yaşadığı hastalık, tedavilerin verdiği bitkinlik ve ara ara yaşadığı umutsuzluğa rağmen yoluna devam etti ve çevresindeki insanlara cesur ve kararlı olmanın ne demek olduğunu gösterdi.

Laura'nın hikayesi o kadar çok dikkat çekti ki ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama ve İngiliz aktör Paul Whitehouse gibi ünlü isimler genç kızla iletişime geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de Laura'nın en büyük dileklerinden birini gerçekleştirmek için devreye girdi.

Doktorlar 18 ay ömür biçmişti En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

Laura en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi ve BBC'de hava durumu sundu

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BİR DİLEĞİ DAHA GERÇEK OLDU: BBC'DE HAVA DURUMU SUNDU

Laura bu hafta BBC'de hava durumunu sunduğunda yapılacaklar listesindeki bir dileğini işaretledi.

Genç kız BBC'nin yayınladığı kamera arkası görüntülerde stüdyoda hava durumu muhabiri Owain Wyn Evans'a “Bunu dört gözle bekliyorum” derken görüntülendi.

Laura daha sonra Times'a yaptığı açıklamada “Orada durup hava tahminini yapacağımı hiç düşünmemiştim. Gerçi son birkaç yılda yaptığım birçok şeyi yapacağımı hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Doktorlar 18 ay ömür biçmişti En büyük hayallerinden biri gerçek oldu...

"YATAKTAN ÇIKMAKTA ZORLANDIĞI GÜNLER OLUYOR"

Laura'nın annesi Nicola Nuttall ise kızının dileklerinin insanların zamanlarını cömertçe kullanmaları sayesinde gerçekleştiğini belirtti ve "Laura'ya sabırsızlıkla bekleyeceği bir şeyler vermeye çalışıyoruz ve her sabah kalkacak bir nedeninin olması gerçekten yardımcı oluyor. Elbette kemoterapinin etkisini gösterdiği ve yataktan çıkmakta zorlandığı kötü günleri oluyor. Bu durumlarda dışarıda onu harika bir günün beklediğini bilmek gerçekten güzel." dedi. 

Beyin kanseri ya da bilinen adıyla beyin tümörü, hızlı büyüyen, agresif seyirli kötü huylu kitlelelerin gelişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Beyin kanseri, yerleşim yeri ve derecesine göre çeşitli olabilmektedir. Şikayetleri bir anda başlayabildiği gibi yıllar içinde de gelişebilen tümörler, kol ve bacakta kuvvetsizlik, hafıza bozuklukları gibi belirtilere neden olabilmektedir.

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#BBC#Laura Nuttall#Beyin Kanseri

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