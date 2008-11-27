Doğum yaptı, sifonu çekti

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Ancak sevgilisinden hamile kalınca zor durumda kaldı. Şişen karnını "Ya kanserim ya da vücudum bir yiyeceğe toleranssız" sözleriyle açıklamaya çalışan Claire Jones, ailesinin yanında doğum sancısı tutunca aniden tuvalete koştu. İddiaya göre doğum yaptığını farketmeyerek sifonu çekti.



Daha sonra, suyun içinde bebeğinin bacağını gören kadın, onu tuvaletin deliğinden çıkardı. Ardından bebeğin cansız bedenini çöp torbasına koyup, arabasının bagajında unuttu.



Claire Jones, bebeğin babası olan sevgilisiyle uzun zaman konuşmayınca, telaşlı adam polisi aradı. Polis, Claire Jones’u bulmak için harekete geçti ve bagajında bebeğin cesedi olduğu halde arabasında yakaladı.