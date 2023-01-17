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Doğum günü kutlayan da var, evlenme teklif eden de... Bombalı mesajlar tartışma konusu oldu

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#Rusya#Ukrayna#Bomba
Doğum günü kutlayan da var, evlenme teklif eden de... Bombalı mesajlar tartışma konusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 14:47

Ukraynalı bir öğrencinin başlattığı kampanya ile insanlar Rusya'ya atılan askeri mühimmatlara mesajlar yazdırmaya başladı. Kampanyaya en büyük ilgi ABD ve Finlandiya'dan gelirken, sosyal medyada paylaşılan mesajlar arasında doğum günü kutlaması da var, evlenme teklifi de...

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Ukrayna'nın özgürlük mücadelesinde atılan bir top mermisinde adınızın yer almasını ister misiniz?

Cevabınız 'evet' ise aynı soruyu bir de şu şekilde soralım:

20'li yaşlarda genç bir Rus askerini öldürmek için gönderilen bombaya sponsor olur musunuz?

Kulağa çok farklı gelse de iki soru da aslında aynı ve Avrupa son günlerde bu ahlaki ikilemin cevabını arıyor.

MÜHİMMATLARA PARA KARŞILIĞI MESAJ YAZILIYOR

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Rusya'nın başlattığı savaşa dünya çapında tepkiler gelmeye devam ederken 21 yaşındaki Ukraynalı öğrenci Anton Sokolenko dikkat çeken bir projeye imza attı.

'Sign My Rocket' isimli bir web sitesi kuran Sokolenko, Ukrayna'yı destekleyen insanlara, Ukrayna askerleri tarafından kullanılan mühimmatlara istedikleri mesajı ekleme şansı sunuyor. Ödemeyi yapan insanlara roketlerin üzerindeki mesajlarının bir fotoğrafı gönderiliyor.

Doğum günü kutlayan da var, evlenme teklif eden de... Bombalı mesajlar tartışma konusu oldu

3 BİN STERLİN TOPLAMAK İSTİYORDU, 1 MİLYON STERLİNE YAKLAŞTI

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İlk başta bir insansız hava aracı almaya yetecek 3 bin sterilini toplamak için böyle bir kampanya başlatan Ukraynalı genç neredeyse 1 milyon sterline(Yaklaşık 23 milyon TL) yakın bir para topladı.

Anton Sokolenko'ya göre, projeye en büyük bağış ABD ve Finlandiya'dan geliyor.

TOP MERMİSİ ARACILIĞI İLE EVLENME TEKLİF EDEN BİLE VAR

Uygulama bir anda o kadar popüler hale geldi iki sosyal medya üzerinde ilginç mesajlar yer alan askeri mühimmatlarla doldu taştı.

ABD'den bir adam söz konusu uygulamayı kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için kullanırken, 38 yaşındaki Emily Knight kendine gelen sıra dışı evlilik teklifini sosyal medyada büyük bir gururla paylaştı.

Doğum günü kutlayan da var, evlenme teklif eden de... Bombalı mesajlar tartışma konusu oldu

Anton Sokolenko'nun paylaştığı görsellerde insanların arkadaşlarının doğum günlerini kutladığı hatta Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeni ile taziye mesajı paylaştığı görülüyor.
Doğum günü kutlayan da var, evlenme teklif eden de... Bombalı mesajlar tartışma konusu oldu

TARTIŞMAYA NEDEN OLDU: RAHATSIZ EDİCİ BİR UYGULAMA

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Bombalı mesajlara ilgi çığ gibi büyüse de bazı insanlar uygulamanın rahatsız edici olduğunu düşünüyor.

Yorumcular ölüm aletlerinin süslemenin 'ürkütücü' olduğunu belirtirken gazeteler de durumun ne kadar 'etik' olduğunu tartışmaya açtı.

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#Rusya#Ukrayna#Bomba

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