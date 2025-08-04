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Doğu Kudüs’te provokasyon

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#Doğu Kudüs#Mescid-İ Aksa#İsrail
Doğu Kudüs’te provokasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 07:00

İSRAİL’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya bir kez daha baskın düzenledi.

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Baskında Yahudilik inancına göre “Tapınak’ın yıkılış yıldönümü”nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa’nın avlusunda “Talmud ayinleri” gerçekleştirildi.

ANKARA’DAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında, İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Bazı İsrailli Bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa’nın güvenliği ve Kudüs’ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur. İşgalci İsrail’in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir. İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz.”   

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#Doğu Kudüs#Mescid-İ Aksa#İsrail

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