Doğu Kudüs’te gergin gün

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İsrailli aşırı sağcı grupların 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında elde ettikleri kazanımları kutlamak için gerçekleştirdiği bayrak yürüyüşü öncesi Doğu Kudüs’te tansiyon yükseldi. Önceki akşam İsrailli ve Filistinli gruplar arasında yaşanan ufak çaplı gerginlikler, dün sabah polisin Filistinlilere müdahalesi ile daha da tırmandı.



BİN KİŞİ AKSA’YA GİRDİ



İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı’na gelerek Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde ‘bayrak yürüyüşü’ gerçekleştirmek isteyen katılımcılar, bunun öncesinde sabah saatlerinde normalde girmelerinin yasak olduğu Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde girdi. Filistin tarafı, yasağı ihlal ederek ibadet haneye giren 1044 fanatik Yahudi arasında aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir’in de bulunduğunu açıkladı.



DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ



Türk Dışişleri, fanatik Yahudilerin ve milletvekili Itamar Ben-Gvir’in Mescidi Aksa’ya İsrail koruması altında girmesinin “Mescidi Aksa’daki statükonun açık bir ihlali olduğunu” belirterek İsrail yönetimine, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

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3000 POLİS GÖREV YAPTI

Yürüyüş öncesi kentte 3 bin personel ile önlem alan İsrail polisi, protesto için toplanan Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi arasında arbede yaşanırken, 56 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kızılayı, Batı Şeria ve Kudüs’te çıkan arbedelerde 140’tan fazla kişinin yaralandığını, yaralıların 18’ine gerçek mermi isabet ettiğini belirtti. Filistin Kızılayı, yaralı bir kişiye ulaşmaya çalışan ambulans ekibinin aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Öte yandan yasadışı İsrailli yerleşimciler, Nablus ve Şeyh Cerrah mahallelerinde Filistinlilerin evlerine taş ve molotof kokteyleriyle saldırıda bulundu.