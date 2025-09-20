Doğu Avrupa'da tansiyon yükseldi: NATO jetleri havalandı... '12 dakikalık' gizeme Rusya'dan yanıt

Haberin Devamı

Doğu Avrupa'da tansiyon, NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın Rus insansız hava araçlarının hava sahalarını ihlal ettiğini duyurmasının ardından yükselmişti. Tansiyon, Estonya'nın da üç Rus savaş uçağının hava sahasına girdiğini açıklamasıyla daha da arttı.

Estonya kamu yayıncısı ERR’nin haberine göre, üç Rus MiG-31 tipi savaş uçağı bu sabah Estonya hava sahasına izinsiz girdi. Rus savaş uçakları, 12 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal ettiğini belirterek, “Üç savaş uçağının hava sahamıza girmesiyle bugünkü ihlal eşi benzeri görülmemiş bir şekilde gerçekleşti” dedi.

Tsahkna, Rusya'nın sınırları test etme girişimlerine ve artan saldırganlığına karşı siyasi ve ekonomik baskıların artırılması gerektiğini vurguladı.

Haberin Devamı

Estonya yönetimi, Rusya'nın Tallinn’deki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak protesto notası iletti.

NATO’NUN 4. MADDESİ KAPSAMINDA İSTİŞARE TALEBİ

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Rus savaş uçaklarının uçuş planı yoktu ve transponderleri kapalıydı. Hava sahası ihlali sırasında uçaklar, Estonya hava trafik kontrolü ile iki yönlü radyo iletişimi de kurmadı. Olay, NATO Baltık Hava Polisliği görevine katılan ve şu anda Amari Hava Üssü’nde konuşlu bulunan İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları tarafından yanıtlandı” denildi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “Böylesi bir ihlal kesinlikle kabul edilemez. Estonya hükümeti, NATO’nun 4. maddesi kapsamında istişare talep etme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

NATO’nun kuruluş antlaşmasının 4. maddesi, bir üye ülke toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünde diğer üye ülkelerle istişare talep edebilmesine imkân tanıyor.

NATO JETLERİ HAVALANDI

NATO Müttefik Harekât Komutanlığı, üç MiG-31’in hava sahasını ihlal ettiğini doğruladı. Komutanlık, Estonya’da konuşlu İtalyan F-35 savaş uçaklarının İsveç ve Finlandiya’ya ait jetlerle koordineli bir şekilde olaya karşılık verdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Olayın ardından hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini duyuran NATO, bu müdahaleyi “Rusya’nın pervasız davranışının ve NATO’nun hızlı tepki kapasitesinin bir başka örneği” olarak değerlendirdi.

NATO jetlerinin havalanmasının ardından açıklama yapan Michal, hava sahası ihlaline NATO savaş uçaklarının karşılık verdiğini ve Rus uçaklarının kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

RUSYA’DAN YANIT GECİKMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Kaliningrad bölgesine uçan üç Rus MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Eylül’de üç MiG-31 tipi savaş uçağının Karelya bölgesinden Kaliningrad bölgesindeki askeri havaalanına planlı bir uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberin Devamı

Uçuşun uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, uçakların “objektif gözlemlerle de teyit edildiği üzere” diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediği vurgulandı.

Açıklamada, “Rus uçakları uçuş sırasında kararlaştırılan rotadan sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi. Uçakların uçuş rotası Vaindloo Adası’na üç kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi’nin tarafsız suları üzerinde gerçekleşti” denildi.

TRUMP: BUNDAN HOŞLANMIYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının Estonya hava sahasına girmesinin sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump, Rus uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirten duyurulardan memnun olmadığını ifade etti.

Trump, gazetecilere “Bundan hoşlanmıyorum. Böyle bir şey olduğunda hoşlanmıyorum, büyük bir sorun çıkabilir ama size daha sonra haber vereceğim” dedi.