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Doğu Avrupa COVID-19 salgınında kâbusu yaşıyor

#Koronavirüs#Rusya#Romanya
Doğu Avrupa COVID-19 salgınında kâbusu yaşıyor

Koronavirüs özellikle Doğu Avrupa’da şiddetleniyor. Başta Rusya olmak üzere Ukrayna ve Romanya’da durum ciddi.

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KORONA tehdidi, özellikle Avrupa’nın doğusunda artarak sürüyor. Doğu Avrupa, salgının başından bu yana en kara günlerini geçiriyor. Mevcut durumda, Rusya, Ukrayna ve Romanya dünyada en çok can kaybı yaşanan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Hatta Romanya, nüfusa oranla koronavirüse bağlı en çok ölümün kaydedildiği ülke olarak zirvede.

AŞILAMA ÇOK DÜŞÜK

Uzmanlar ise bu durumu, aşılanma oranlarının düşüklüğüne bağlıyor. Bölgedeki toplam vakaların 20 milyonu aştığı belirtilirken, toplam nüfusun yarısı dahi henüz tek doz aşı almış değil. Ukrayna’da nüfusun sadece beşte birine tek doz aşı uygulanırken, kış aylarıyla birlikte vakaların katlanarak artmasından endişe ediliyor.

YÜZDE 40’I RUSYA’DAN

Bölge ortalamasının üzerindeki tek ülke ise Macaristan. Ülke nüfusunun yüzde 62’si, en az bir doz aşı almış durumda. Komşu Ukrayna’da ise bu oran yüzde 19. Bölge genelinde yeni vakalar hızla artış gösterirken, günlük 83 bin 600 yeni vaka ile geçen Kasım ayından bu yana en yüksek rakamlar kaydediliyor. Doğu Avrupa dünya nüfusunun sadece yüzde 4’ünü oluştursa da dünyadaki korona vakalarının yüzde 20’si bu bölgede kaydediliyor. Bölgedeki toplam vakaların yüzde 40’ı ise Rusya’dan çıkıyor.

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#Koronavirüs#Rusya#Romanya

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