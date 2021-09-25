Doğu Almanya’dan siyasetin zirvesine

Haberin Devamı

Merkel, 17 Temmuz 1954 tarihinde Hamburg’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları, o dönem “Doğu Almanya” olarak bilinen Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) sınırları içinde yer alan Brandenburg’un Templin kentinde geçti.

“Kasner” soyadıyla dünyaya gelen “Angela Dorothea”, bir Protestan rahibin kızı. Büyükbabası ise ismini 1930 yılında “Kasner” olarak değiştiren “Kazmierczak” soyadlı Alman kökenli bir Polonyalı. Merkel, Spiegel dergisine verdiği 1999 tarihli röportajında, “Dörtte bir Polonyalıyım” demişti.

1973 yılında üniversitede fizik öğrenimi görmek üzere Leipzig kentine taşınan Merkel, okul arkadaşı Ulrich Merkel ile 1977 yılında ilk evliliğini yaptı. Bu evlilik 7 yıl sonra sonlansa da, Angela Merkel, hâlâ ilk eşinin soyadını kullanıyor.

1984’te tanıştığı kuantum kimyageri Joachim Sauer ile 1998’de ikinci evliliğini yapan Merkel, özel hayatıyla ilgili son derece titiz. Alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen Sauer de bu konuda oldukça dikkatli ve bilimsel çalışmaları dışındaki konularda röportaj tekliflerini kabul etmiyor.

Merkel 9 Kasım 1989’da, Berlin duvarı yıkıldıktan bir ay sonra, Doğu Almanya kökenli Hıristiyan demokrat bir siyasi eğilime sahip Demokratik Uyanış (Demokratischer Aufbruch) hareketine katıldı.1990 yılında, iki Almanya birleştikten sonra, hareket Batı Almanya merkezli Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile birleşince Merkel siyasete fiilen girmiş oldu.

Haberin Devamı

Sade ve abartısız tarzı, mütevazı ve soğukkanlı duruşu ile defalarca “Dünyanın en güçlü kadınları” arasında gösterildi.

Avrupa Birliği’nin en güçlü lideri konumundaki Merkel, 16 yıllık iktidarında finans krizi, Euro krizi, mülteci krizi, AB’nin dağılmasına yol açmasından endişe edilen Brexit (İngiltere’nin ayrılışı) krizi ve COVID-19 pandemisi gibi birçok majör siyasi sınavdan geçti.