Doğu Akdeniz’deki kablo projesine Türk ayarı... Ankara korkusu rotayı değiştirtti

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Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısını sağlayacak “Deniz altı kablolu elektrik bağlantısı Great Sea Interconnector (GSI)” projesinde Atina ve Paris yönetimlerinin, Doğu Akdeniz’de Ankara ile yeni bir krizi önlemek için kablonun güzergâhını değiştirme konusunda anlaştığı iddia edildi. Kathimerini gazetesine göre yeni güzergâh, Türkiye’nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye-Kaş arasındaki Doğu Akdeniz’deki deniz parkından geçmeyecek. Ağustos 2026’da Atina’da imzalanan anlaşmayla Fransız Meridiam şirketi, projeyi yürüten GSI şirketinin yüzde 66 hissesiyle ana ortağı olmuştu.

‘KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK’ İDDİASI

Kathimerini’nin haberinde Atina ve Paris’in kablonun güzergâhında “küçük bir değişiklik” yapılması konusunda görüş birliğine vardığı öne sürüldü. Böylece kablonun Türkiye’nin 15 Ağustos’ta Meis’in güneyinde ilan ettiği “Fethiye-Kaş Deniz Parkı” olarak adlandırılan bölgeden geçmesi önlenecek. Gazete, bu hamlenin Türkiye’nin bölgedeki yetkisini tanıdığı anlamına gelmediğini, “riski azaltmayı” amaçladığını ileri sürdü. Ancak Ankara’nın projeye yönelik itirazlarının sona ermesinin beklenmediğine de dikkati çekti. Kathimerini ayrıca Ankara’nın son aylarda Ege’de kablo araştırmaları yapan gemilere müdahale ettiğini öne sürerek, Atina ve Paris’in güzergâh konusunda bu gelişmeleri dikkate aldığını yazdı.

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12 MİL HAMLESİ GÜNDEMDE

Öte yandan Atina’nın kablo döşenmesi öncesinde deniz tabanı araştırmalarının başlayacağı dönemde Girit’in güneyi ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de gündeme alabileceği iddia edildi. Buna göre Atina yönetimi, Türkiye’nin herhangi bir yetkisinin bulunmadığını savunduğu ve Ege Denizi dışında kalan bu bölgede 12 mil hamlesi yaparak Ankara’nın tepkisini ölçmeyi değerlendiriyor.

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GERİ ADIM TEPKİSİ

Aşırı sağ eğilimli Estia gazetesi ise manşetten verdiği haberinde Ankara’nın tehditlerinin ardından Atina’nın kablo projesinin rotası konusunda geri adım attığını savundu. Gazete, “tehditlere ve kükremelere” rağmen Yunanistan’ın egemenliğinin neredeyse ayaklar altına alındığını ileri sürerek Atina yönetimine sert tepki gösterdi.

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Yunan basınında Türkiye ile olası bir kriz durumunda Atina’nın uygulayabileceği öne sürülen 4 aşamalı “önleyici saldırı” senaryosu gündeme getirildi. Ta Nea gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı senaryoda, Türkiye’nin saldırıya hazırlandığının istihbaratla tespit edilmesinin ardından, Atina’nın elektronik harp ve uzun menzilli füzelerle Türk üslerini hedef alması, ardından da “Aşil Kalkanı” ve Patriot sistemleriyle olası misillemeye karşı savunmaya geçmesi öngörülüyor. Son aşamada ise ABD, NATO ve AB’nin devreye girmesiyle ateşkes sağlanması ve Atina’nın masaya güçlü bir konumda oturması planlanıyor. Ta Nea, senaryoyu Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis’in Aralık 2025’te “stratejik derinlikte önleyici saldırılar” yapılabileceğine ilişkin açıklamalarından hareketle, askeri analist ve kaynakların değerlendirmeleriyle oluşturduğunu belirti.