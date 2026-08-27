Doğu Akdeniz’de Türk onayı şartı

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Yunan medyasından Kathimerini’ye konuşan Türk yetkililer, Ankara’nın denizaltı kablo projelerine veya uluslararası bağlantı altyapısına karşı olmadığını ancak Türk deniz yetki alanlarında veya çakışan alanlarda yürütülecek araştırma, deniz tabanı haritalandırması ve kablo döşeme faaliyetlerinin Türk makamlarının iznine ve onayına tabi olduğunu bildirdi.

GEMİLERİ GÖNDERMİŞTİ

Bu tutum, Türkiye’nin Temmuz 2024’te sergilediği kararlılığı yeniden gündeme getirdi. Ankara, o dönem Yunanistan-Kıbrıs elektrik hattı projesi için araştırma yapan İtalyan gemisi Ievoli Relume’un uluslararası sulardaki faaliyetleri üzerine bölgeye savaş gemilerini sevk etmişti.

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ANKARA KARARLI

Yunanistan ve GKRY tarafı, projenin Avrupa Birliği finansmanlı bir “Ortak Çıkar Projesi” (PCI) olduğunu belirterek, uluslararası sularda kablo döşeme serbestisine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin izin talebini reddediyor. Türkiye ise Doğu Akdeniz’deki yetki alanları ve “Mavi Vatan” doktrini çerçevesindeki haklarından taviz verilmeyeceğini, kendisini teğet geçen veya haklarını gasp eden hiçbir enerji projesinin sahada uygulanabilirliği olmadığını vurguluyor.

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ATİNA KRİZİ TIRMANDIRIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivasileiou, sözkonusu projeyle ilgili Yunan Skai televizyonuna verdiği söyleşide, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek kablo döşeme çalışmaları için Ankara’dan onay alınması gerektiği yönündeki iddiaları reddetti. Öte yandan haberde Girit ile Kıbrıs arasındaki deniz tabanı araştırmalarının yaklaşık yüzde 60’ının tamamlandığı bildirildi. Geriye kalan yüzde 40’lık kısım ise Türkiye ile Yunanistan’ın kıta sahanlığı ve yetki alanı iddialarının çakıştığı sularda yer alıyor.