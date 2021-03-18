MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDoğu Akdeniz’de Rusya da devreye giriyor
GeriDünya Doğu Akdeniz’de Rusya da devreye giriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
İDLİB / AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz’de Rusya da devreye giriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Akdeniz’de Rusya da devreye giriyor

Suriye’de Esad rejiminin yayın organlarından Al-Savra gazetesi, iki Rusya şirketinin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Al-Savra’ya göre, rejimin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol aramak için anlaşma imzaladı.

Buna göre, Capital Şirketi, Suriye’nin Tartus ili açıklarında 2 bin 250 kilometrekarelik bir alanda petrol arayacak. Haberde, anlaşmanın “25 artı 5 yıllık yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planladığı, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğalgaz bulunması durumda paylaşımının miktara göre yapılacağı” bilgileri yer aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi