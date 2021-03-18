Doğu Akdeniz’de Rusya da devreye giriyor

Al-Savra’ya göre, rejimin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol aramak için anlaşma imzaladı.

Buna göre, Capital Şirketi, Suriye’nin Tartus ili açıklarında 2 bin 250 kilometrekarelik bir alanda petrol arayacak. Haberde, anlaşmanın “25 artı 5 yıllık yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planladığı, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğalgaz bulunması durumda paylaşımının miktara göre yapılacağı” bilgileri yer aldı.

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