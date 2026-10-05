Doğu Akdeniz’de ‘izin’ formülü... Fransızlar çözüm arıyor

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Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin kaynağı olan Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik kablosu projesinde düğümün 26 Ekim’de çözülmesi hedefleniyor. Yunanistan’ın Kathimerini gazetesi, Atina ve Paris’in, Türkiye ile krizi önleyecek ve projenin yeniden ilerlemesini sağlayacak bir formül bulmaya çok yaklaştığını yazdı.

KONTROLLÜ BELİRSİZLİK

Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan formüle göre Fransız Nexans, “yaratıcı bir belirsizlik” üzerinden mevcut krizi çözmeye çalışacak. Buna göre şirket, Ankara’nın “önceden koordinasyon” şartını dikkate alarak Doğu Akdeniz’de deniz tabanında yapılacak faaliyetler konusunda Türkiye’yi önceden bilgilendirecek. Habere göre Ankara’nın, bilgilendirmeyi ‘izin’ olarak kabul etmesi beklenirken Yunan-Fransız tarafı ise Türkiye’ye bilgi verilmesinin onay talebi anlamına gelmediğini savunacak. Böylece tarafların kendi pozisyonlarından geri adım atmadan projenin önünün açılması hedefleniyor.

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ANKARA NE YANIT VERECEK

Haberde bu formülün uygulanması halinde projenin herhangi bir tarafın hukuki pozisyonundan açıkça geri adım atmasını gerektirmeden ilerleyebileceği ileri sürüldü. Ancak, Ankara ile krizin çözülmesine yönelik yapılan hazırlıkların sonuç verip vermeyeceği sahada görülecek.

ATİNA’DA HAYAL KIRIKLIĞI

Doğu Akdeniz Fransız şirketlerine önemli roller veren ve Fransa’dan milyarlarca avroluk silah sistemi satın alan Atina, Paris’in Türkiye ile savunma alanında işbirliğini derinleştirerek “Savunma İş Birliği Yol Haritası”nı imzalamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Yunan basını, Türkiye-Fransa yakınlaşmasını “Paris-Ankara savunma anlaşması Yunanistan için bir ihanet mi?”, “Yunan hükümeti sessizce izliyor. Miçotakis’in dış politikası için ağır bir darbe daha” ve “korkutucu gelişme” ifadeleriyle yorumladı. Atina, Fransız SAFRAN şirketi ile Baykar arasında mayıs ayında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasını da kendisi açısından büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendirmişti.