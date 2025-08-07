Doğu Akdeniz'de gerginlik: Mısır'dan Yunanistan'a nota

Haberin Devamı

Mısır'ın, Yunanistan'ın 16 Nisan'da açıkladığı Deniz Mekansal Planlaması'na (DMP) duyduğu rahatsızlığı Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliğine sözlü notayla ilettiği ifade edildi.

Yunanistan'da yayım yapan "enikos.gr" haber portalı ise Mısır'ın Yunanistan'a ilettiği sözlü nota metnini paylaştı.

Buna göre, Mısır, notada "Yunanistan DMP'sinde belirtilmiş bazı bölgeler, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığı alanına denk gelmektedir. Mısır Dışişleri Bakanlığı yukarıda belirtilmiş müdahaleye tepkisini dile getirmektedir ve Yunanistan'ın bu kararından ortaya çıkabilecek tüm sonuçların kabul edilemez olduğunu vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu ise Mısır'ın rahatsızlığına ilişkin gazetecilerce yöneltilen sorulara, "Mısır'ın 8 Temmuz 2025 tarihli sözlü notası, Yunanistan'ın 16 Nisan 2025'te açıkladığı DMP'ye ilişkindir. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi tamamlanmamış olan Mısır gibi komşu bir ülkeden beklenen, diplomatik yazışmalar çerçevesinde bir tepkidir." şeklinde yanıt verdi.

Zohiu, söz konusu rahatsızlığın, Mısır ile Yunanistan arasında "henüz belirlenmemiş deniz yetki alanlarına" ilişkin olduğunu savundu.

Yunan basının isimsiz diplomatik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, söz konusu sözlü nota 8 Temmuz 2025 tarihini taşıyordu ve Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliğine 27 Temmuz 2025'te iletildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan DMP'yi açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği" öne sürülmüştü.