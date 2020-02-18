Doğu Akdeniz’de Fransız-Rum tatbikatı

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de temaslarda bulunmak üzere dün Rum yönetimine geldi. Fransa, Charles de Gaulle’ün Suriye krizi nedeniyle bölgede bulunduğunu belirtiyor, ancak Rum yönetimi, geminin Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşı Fransız şirketlerin çıkarlarını korumak üzere bölgede bulunduğunu ileri sürüyor.