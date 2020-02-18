Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,
Doğu Akdeniz’de Fransız-Rum tatbikatı
FRANSA ile Kıbrıs Rum yönetimi, doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında bulunan Charles De Gaulle uçak gemisinden kalkan Rafale tipi savaş uçaklarıyla deniz ve kara tatbikatı başlattı.
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de temaslarda bulunmak üzere dün Rum yönetimine geldi. Fransa, Charles de Gaulle’ün Suriye krizi nedeniyle bölgede bulunduğunu belirtiyor, ancak Rum yönetimi, geminin Türkiye’nin sondaj çalışmalarına karşı Fransız şirketlerin çıkarlarını korumak üzere bölgede bulunduğunu ileri sürüyor.
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