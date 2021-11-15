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Doğu Akdeniz’de dörtlü tatbikat

#Doğu Akdeniz#Yunanistan#Mısır
Doğu Akdeniz’de dörtlü tatbikat

Yunanistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Doğu Akdeniz’de Girit adasının güneydoğusunda ve Mora (Peloponez) Yarımadası açıklarında gerçekleştireceği “Medusa 11” adlı ortak askeri tatbikat, bugün başlıyor.

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22 Kasım’a kadar sürecek tatbikata, yine Kıbrıs Rum kesimi de davet edildi. Yunan medyasında “Medusa 11” tatbikatının bazı bölümlerinin, Türkiye ile Libya arasında, Kasım 2019’da imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat muhtırasında belirlenen sahalarda gerçekleştirileceği iddia edildi. Aynı haberlerde tatbikata Mısır’ın helikopter pistinin de bulunduğu 1 savaş gemisi, Yunanistan’ın 1 fırkateyn ve F-16’ları ve BAE’nin de savaş uçakları ile katılacağı, Kıbrıs Rum kesiminin ise askeri personel ile yer alacağı belirtildi. Bu arada, Dubai’yi ziyaret eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır, Ürdün ve Kıbrıs Rumlu mevkidaşları Samih Şükri, Eymen es-Safedi ve Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

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#Doğu Akdeniz#Yunanistan#Mısır

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