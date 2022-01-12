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Doğu Akdeniz’de Atina’ya şok! Yunan basını: ABD, Türkiye’ye göz kırptı

#Yunanistan#ABD#Türkiye
Doğu Akdeniz’de Atina’ya şok Yunan basını: ABD, Türkiye’ye göz kırptı

ABD, yüksek maliyeti ve çevreci olmadığı gerekçesiyle Yunanistan’ın İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi ile projelendirdiği EastMed doğalgaz boru hattı projesini “faydalı bulmadığını” açıkladı. Yunan medyası Washington’ın tavrını “Ankara’ya yakınlaşma hamlesi” olarak yorumladı.

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ABD, Atina’nın büyük umut bağladığı “EastMed” doğalgaz boru hattı projesine kırmızı kart gösterince Doğu Akdeniz’de dengeler Türkiye lehine değişti. Konuya dair tutumunu Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimine gönderilen “non paper”da (bağlayıcılığı olmayan belge) açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, projeyi yüksek maliyeti ve çevreci olmamasının yanı sıra siyasi açıdan da yararlı görmediklerini bildirdi.

‘GERGİNLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN’

Türk kıta sahanlığından geçtiği halde Ankara’yı baypas eden projeye dair ABD’nin bu tavrı, Atina ve Rum yönetiminde düş kırıklığına neden oldu. ABD’nin “non-paper” ile Doğu Akdeniz’de yeni bir gerginlik çıkmasını önlemeye çalıştığı görüşünde birleşen Yunan medyası, “Washington, Ankara’ya göz kırptı” ve “ABD, Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ediyor” şeklinde başlıklar attı.

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‘PROJENİN ÖLÜM BELGESİ’

- EastMed’in gerçekleşmemesinin Atina ve Kıbrıs Rum kesimine zarar vereceğini yazan Kathimerini gazetesi, ABD’nin desteğini çekmesi karşısında sessiz kalan İsrail’in ise “kaybedecek çok şeyi olmadığı” yorumunu yaptı. Gazete, “İsrail doğalgazın bir bölümünü Mısır’a, bir kısmını da ilişkilerini iyileştirmeye başladığı Türkiye’ye ihraç edebilir” diye yazdı.

- Yunan Ta Nea gazetesinde ise “ABD’nin kararı, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz politikasındaki temel unsurlardan birinin ölüm belgesidir” yorumu yapıldı. Ta Nea’da “ABD taraflara, alternatif olarak denizaltı elektrik bağlantıları kurmalarını öneriyor. Ancak mevcut şartlarda artık, elektrik kablolarının bile Türklerin ‘Mavi Vatan’ından geçebileceği şüpheli” ifadeleri yer aldı.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

Yunan hükümeti de Ocak 2020’de imzalan projenin ABD’nin desteği olmaksızın hayata geçirilemeyeceğini kabullenmeye başladı. Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu, “EastMed için planlar değişiyor mu” sorusuna, “Bu projeyi baştan beri destekledik. Aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan gerçekleşme ihtimali daha yüksek projeleri de destekledik” cevabını verdi.

O BORU HATTI RAFA KALKTI

Doğu Akdeniz’de Atina’ya şok Yunan basını: ABD, Türkiye’ye göz kırptı

EASTMED NEDİR

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- Ocak 2020’de Atina’da imzalanan anlaşma, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan üçgeninde, yaklaşık 2 bin km uzunluğunda doğalgaz boru hattı inşa edilmesini öngörüyor.

- Maliyetinin 7 milyar Euro’yu bulması ve yılda 10 milyar metreküp doğalgazı Avrupa’ya nakletmesi beklenen proje, Türk kıta sahanlığından geçtiği halde Türkiye’yi devre dışı bırakıyor. Kasım 2020’de Mısır’ın, Rum kesimi devre dışı bırakılarak güzergâhın İsrail-Mısır-Yunanistan olarak değiştirilmesi önerisi, Rum lider Anastasiadis tarafından reddedilmişti.

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#Yunanistan#ABD#Türkiye

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