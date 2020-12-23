AA
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Doğu Afrika ülkesinde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Doğu Afrika ülkesi Eritre'de, salgının başından bu yana ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm kaydedildi.
Eritre Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Decamere şehrindeki bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan, ülkedeki toplam vaka sayısı 832'ye, iyileşenlerin sayısı 599'a yükseldi.
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