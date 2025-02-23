DOGE'nin başındaki Musk'tan ilginç talep: Geçen hafta ne yaptın?

Haberin Devamı

ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, tüm federal hükümet çalışanlarına geçen hafta yaptıkları işleri beş madde ile detaylandırmalarını isteyen bir e-posta gönderdiğini duyurdu.

Pazartesiye kadar e-postaya geri dönüş yapmayan çalışanların istifa etmiş sayılacağını bildiren Musk, bu uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetti.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

E-POSTA, TRUMP'IN MUSK'A 'DAHA SALDIRGAN' OLMASINI TALEP ETMESİNİN ARDINDAN GÖNDERİLDİ

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırmıştı

Haberin Devamı

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.