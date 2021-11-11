Doğduğunda yarım kilo bile değildi! Mucize bebek rekorlar kitabında

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ABD'nin Alabama eyaletinde 21 haftalık ve bir günlükken doğan ve sadece 420 gram ağırlığında olan bir bebek yapılan incelemelerden sonra Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Curtis adı verilen erkek bebek 'dünyanın en erken doğan bebeği' olarak adını tarihe yazdırmış oldu.

Doğumun gerçekleştiği Alabama Üniversitesi Guinness Rekorlar Kitabı’na gerekli bilgileri iletti ve dün verilen kararla 5 Temmuz 2020'de doğan ve şu an 16 aylık olan Curtis Means rekorun sahibi oldu. Curtis olması gerekenden 132 gün önce yarım kilonun bile altında doğmuştu.

Doğumu gerçekleştiren Dr. Brian Sims, yaptığı açıklamada Curtis kadar erken doğan bebeklerin hayatta kalma şansının neredeyse yok sayıldığını ifade ederken bu yaşananın neredeyse mucize olduğunu ifade etti.

Bebek Curtis sıfıra yakın olasılığın üstesinden gelerek her geçen gün büyüdü ve güçlendi. Ve 275 gün hastanede kaldıktan sonra tabucu oldu. Ancak yemek yemesi için hala terapistlerden yardım almaya devam ediyor.

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Öte yandan Curtis'in ikiz kardeşi kendisi kadar şanslı değildi ve doğumdan sonra hayata tutunamadı. C'Asya adı verilen ve doğumdan bir gün sonra hayatını kaybeden ikiz kardeşinden daha dayanıklı çıkan Curtis üç ay boyunca solunum cihazına bağlı yaşadıktan sonra kendi başına nefes almaya başladı. Bu süreçten sonra da hastanede kalmaya devam eden Curtis saat başı kontrolden geçirildi ve nihayet evde bakım alarak sağlık kalabileceğine karar verilince geçtiğimiz nisan ayında ailesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

Curtis'in annesi Michelle Butler yaptığı açıklamada "Onu nihayet eve götürmek ve kardeşleriyle tanıştırmak hiç unutmayacağım bir andı" diyerek duygularını paylaştı.

Beslenme tüpü ve oksijen desteği almaya devam eden Curtis buna rağmen sağlıklı bir bebek olarak hayatına devam ediyor.

Curtis'in doğumunu gerçekleştiren Dr. Brian Sims "Gelecek Curtis için ne getirecek bilemiyorum, çünkü onun gibisini hiç görmedik. Ama o, kendi hikayesini doğduğu gün yazmaya başladı ve bu hikayeyi okumak dünyanın dört bir yanında prematüre doğan bebekler ve aileleri için umut olacaktır." dedi.

Curtis'ten önceki rekorun ondan bir ay önce, haziran 2020'de 21 haftalık ve iki günlükken doğan bir ay önce 21 hafta ve iki günde dünyaya gelen Wisconsinli bebek Richard Hutchinson'a ait olduğu açıklandı. Curtis Richard'ın rekorunu sadece 24 saat farkla geçti.