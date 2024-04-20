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Doğaya müdahale iklim savaşı çıkarır

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#Meteoroloji#Dubai#Afet
Doğaya müdahale iklim savaşı çıkarır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

Meteoroloji uzmanları, Dubai’de uygulanan ve doğal afete dönüşen ‘bulut tohumlama’ teknolojisi gibi doğaya müdahale edilmesi sonucu oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, yakın gelecekte ülkeler arasında ‘iklim savaşları’ çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Meteorologlar, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde uygulanan ‘bulut tohumlama’ sonrası meydana gelen olağandışı hava hareketine dikkat çekiyor. Bulut tohumlama yöntemi, özellikle az yağış alan bölgelerde, uçakların bulutlara kimyasal bazı maddeler bırakarak yağış getiren bulutları ortaya çıkarması için kullanılıyor.

Çevre teknolojisi şirketi KISTERS’tan kıdemli meteorolog Johan Jaques, teknolojinin hava durumunu değiştirmek için kullanılması durumunda bazı istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğine inandığını ifade etti. Jaques, sözlerini bir adım daha ileriye taşıyarak “Bu tarz doğaya müdahele yöntemlerinin ‘iklim savaşlarına’ sebep olabileceğini kaydetti.

Doğaya müdahale iklim savaşı çıkarır

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KOMŞU ÜLKELERİ DE ETKİLER

Dubai’deki sel, havayı değiştirmek için bu tür bir teknolojiyi kullandığımızda ortaya çıkarabileceğimiz istenmeyen sonuçlara dair açık bir uyarı görevi görüyor” diyen Jaques,  bulut tohumlama gibi tekniklerin kullanılması, sadece bir ülkede değil, bir bölgede ani sellere ve kuraklıklara neden olabilir” diye konuştu. Bu durumun komşu ülkeler arasında gerginliklere hatta savaşlara yol açabileceğini iddia etti.

 

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#Meteoroloji#Dubai#Afet

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