Doğalgaz tankerleri yola çıktı... ABD’nin gaz köprüsü Avrupa’yı kurtarır mı?

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AVRUPA Birliği (AB) ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olası bir askeri hamlede bulunması halinde devreye sokulacak yaptırımlara Rus doğalgaz projelerini de eklemeyi değerlendiriyor. Buna Moskova’nın sert şekilde ve gaz akışını keserek karşılık vermesi ihtimalini de göz önünde bulunduran Avrupa ülkeleri, azalan rezervlerini güvenli seviyede tutabilmek için yeni kaynak arayışında.

GEMİLER YOLA ÇIKTI

Bu arayışta kısa vadeli ve kısmi çözüm ABD’nin kurduğu tanker hattı gibi gözüküyor. İlk etapta Avrupa ülkelerine iki düzineden fazla LNG tankeri gönderen ABD, bunlara 33 tane daha eklemeyi planlıyor. ABD’nin tanker hamlesi Avrupa doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını karşılayan Rusya’nın elindeki en önemli baskı araçlarından birini zayıflatma amacı taşıyor.

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ABD’nin kurduğu köprü ve diğer ülkelerle oluşturmayı planladığı “tanker koalisyonu” AB açısından belli bir rahatlama yaratacak. Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatı aylık 13.4 milyar metreküp düzeyinde. Uzmanlara göre akışın kesilmesi halinde Avrupa ülkeleri, teoride, bunun 10.5 milyar metreküpünü LNG olarak başka kaynaklardan temin edebilir. Biden yönetiminin hedefi de bunu mümkün kılmak. Ancak bunun pratikte mümkün olması için dünyadaki toplam 400 kadar LNG tankerinden 100’üne ihtiyaç var.