Doğadan aldığını doğaya verdi

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83 yaşındaki Amerikalı işinsanı Yvon Chouinard, doğa yürüyüşü ürünleri ile bilinen spor markası Patagonia’yı çevreci vakıflara bağışladı. Şirketin tüm kârının, iklim değişikliği ile mücadeleye aktarılacağını söyleyen Chouinard, “Artık tek hissedarımız Dünya” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada Chouinard, önce şirketini satıp buradan gelen parayı bağışlamayı düşündüğünü, ancak daha sonra satın alacak kişinin şirketin değerlerini koruyacağından emin olamadığı endişesiyle bu yolu seçtiğini belirtti. Karara göre, şirketin oy hakkı olmayan yüzde 98’lik hissesi, iklim değişikliği ile mücadele için çalışan Holdfast Collective isimli vakfın olacak.

1.5 MİLYAR DOLAR KÂR

Chouinard Ailesi tarafından kurulan ve şirketin ilkelerini korumaya odaklanacak Patagonia Purpose Trust vakfı ise oy hakkı olan yüzde 2’lik hissenin sahibi olacak. 1973 yılında kurulan Patagonia’nın ürünleri 10 farklı ülkede satılıyor. Şirket geçen yıl 1.5 milyar dolar kâr açıklarken, Chouinard’ın serveti 1.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.