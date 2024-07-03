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Dnipro'ya füze saldırısı: 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

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#Dnipro#Zelenski#Ukrayna
Dniproya füze saldırısı: 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 16:48

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını belirten Zelenski, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının ancak modern ve uzun menzilli hava savunma sistemi ve silahlarla mümkün olabileceğini kaydeden Zelenski, "Dünya hayatları koruyabilir ve bu, liderlerin kararlılığını gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna basınına göre söz konusu saldırı, Dnipro'daki bir alışveriş merkezine yapıldı.

5 FÜZE VE 5 İHA İMHA EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine 7 füze ve 5 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Açıklamada, Ukrayna güçlerince 1 "İskender-K" seyir füzesi ile 4 "Kh-59" güdümlü hava füzesi ve 5 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

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#Dnipro#Zelenski#Ukrayna

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