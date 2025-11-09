DNA’nın babası 97 yaşında öldü

Haberin Devamı

Watson’ın oğlu Duncan Watson, babasının geçtiğimiz hafta enfeksiyon tedavisi gördükten sonra New York’taki bir bakım evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. 1953 yılında Francis Crick ile birlikte DNA molekülünün çift sarmal yapısını keşfeden Watson, bu çalışmasıyla genetik biliminin seyrini değiştirdi. İkilinin buluşu, kalıtsal bilginin nesiller arasında nasıl aktarıldığını anlamayı sağladı ve modern genetik mühendisliğinin temellerini attı. Watson ve Crick, bu çığır açıcı keşifleri nedeniyle 1962 yılında Fizyoloji ve Tıp dalında Nobel Ödülü kazanmıştı.

James Dewey Watson’ın bir röportajında, “Siyahların beyazlardan daha az zeki olduğuna dair” açıklamasının ardından bilim çevreleri tarafından dışlandığı iddia edilmişti.